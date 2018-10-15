CHP İngiltere Birliği: “Uyuşturucu, yaşamdan koparır ve öldürür!”

CHP İngiltere Birliği, gençlerin uyuşturucu ile yaşadığı sorunlarla ilgi panel düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe, Dr Pınar Demir, Dr Ali Doğan, Dr İsmail Bulut ve Metropolitan polis memurları konuşmacı olarak katıldı.

13 Ekim Cumartesi günü saat 11.30’da düzenlenen kahvaltı sonrasında, saat 13.00’de başlayan panel, CHP Çalışma Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Moderatörlüğünü CHP İngiltere Birliği Başkanı Sibel Özçelik’in yaptığı panele; Dr Ali Doğan ilk konuşmayı yaptı ve gençlerin madde kullanımı ile ilgili nedenlere değindi.

Gençlerin uyuşturucuyla tanışmasında en önemli etkenlerden birinin merak olduğunu belirterek ifadesine şöyle devam etti:

“Gençlerin uyuşturucuya yönlenmesi öncelikle meraktan kaynaklanıyor, daha sonra ise asilik, arkadaş çevresine kendi ispatlama ve kendini bir gruba ait hissetmek gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

GENÇLERDE ÖNCE BEYİN ETKİLENİYOR

Bizim gibi göçmen toplumlarda, kendi ispatlama, arkadaşlarına uyma, gruptan kopmak istememek veya sorunlarını çözmek için madde kullanımı artıyor.

Bağımlılık yaratacak maddelerin kullanımında özellikle de gençlerde, etkilenen organ öncelikle beyindir. Beyindeki fonksiyon güncel hayatta, eğitime yansıyor ve daha sonra birçok hastalığa neden oluyor. Özellikle davranış sorunları yaşanıyor. Aileleri bu sorunu çözebilmesi için sevgi ile yaklaşması önemlidir.”

Dr Ali Doğan’ın ardında söz alan Dr Pınar Demir, madde kullanımının farklı etkileri hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Pınar Demir, özellikle Türkçe konuşan toplumun psikolojik bağımlılığı çok hafife aldığını belirtti; “Psikolojik bağımlılık, rahat bir kafa yapısı oluşturuyor ve bunun devamını getiriyor. Dolayısıyla fiziksel etkileri ortadan bir şekilde kaldırabilirsin fakat psikolojik etkiler daha ciddi ve farklı bir etki yaratıyor. Psikolojik bağımlığı yok etmek daha zor oluyor.

BAĞIMLILIK NEDEN BAŞLAR

Bağımlılıkta farklı etkenler bulunmakta, özellikle ergenler maddeleri merak etmeye başlıyor veya bazıları sorunlarını çözmek için kullanmak istiyor. Ergenlik dönemi zaten oldukça zor geçiyor, bu süreci rahatlatmak için gençler madde kullanmak istiyor. Çocuklarda davranış sorunları varsa eğer, örneğin öfke sorunu veya içine kapanıklık, bu tür şeyler de madde bağımlılığının belirtisi oluyor.

Biyolojik etkenler de oluyor, bazıları için olumlu etkiler olabiliyor, bazıları kendini daha özgüvenli hissediyor. Eğer böyle bir tecrübe olmuşsa maddeyi kullanmaya devam etmek isteyecekler ama ilk kullandığında mide bulantısı veya paranoyaklık gibi kötü bir etki yarattıysa, kullanmayı tercih etmeyecekler.”