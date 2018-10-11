İADD, Atatürk’ü unutmadı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80. yılında, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, ‘Atatürk Neden Ölümsüz’ anma programı düzenleyerek Atatürk’ü anacak.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, 7 Kasım 2018, Çarşamba akşamı Grand Palace Banqueting Suitte’te, Mustafa Kemal Atatürk’ü anma ve anlama programı gerçekleştirecek.

Anma programı ile ilgili, şu açıklamayı yapıldı:

“Bu önemli gecemize Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve Anayasa Profesörü Sayın Süheyl Batum konuşmacı olarak katılacaktır.

Konuşma sonrasında programımız, Sayın Süheyl Batum ile sohbet etme fırsatını da bulacağınız Resepsiyon ve Devrim Kostümleri Tasarım Sergisi ile devam edecektir. (Derneğimizin de üyesi, genç bir moda tasarımcısı olan Esengül Şaşı’nın ‘Devrim Kostümleri’ adıyla düzenlediği ve Cumhuri-yet Devrim’lerinden esinlenerek tasarladığı kostüm tasarımları sergisi)

Hepinizden ADD üyesi ve dostlarına yakışan inanç ve kararlılıkla bu önemli etkinliğe aileniz ve dostlarınızla katılmanızı ve etkinlik ilanını mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırmanızı rica ederiz.

DEVRİM KOSTÜMLERİ TASARIM SERGİSİ

Genç bir moda tasarımcısı olan Esengül Şaşı’nın ‘Devrim Kostümleri’ adıyla düzenlediği ve Cumhuriyet Devrimleri’nden esinlenerek tasarladığı kostüm tasarımları sergisi:

Atatürk’ün önderliğinde 20’nci yüzyıl aydınlanmasına damgasını vuran Türk Devrimi, Esengül’ün tasarımlarında yeniden üretiliyor. Şapka Devrimi, Harf Devrimi ve Cumhuriyet’in temellerini oluşturan diğer devrimler ‘Feride’nin rüyası’ oluyor. Geleceğe umutla bakan genç kuşaklar yürümeye başladığında ‘podyum’ bir tarih sahnesine dönüyor. Türk Devrimi’nin bayrağı genç bir kadının vücuduna sarılıyor.

Esengül Şaşı’nın devrim kostümleri bu çerçevede bir yolculuk olarak önümüze çıkıyor. Bir devrim yolculuğu: Sürekli ve kesintisiz. Her yediği darbeden sonra yeniden kuşanarak yoluna devam eden Türk Devrimi’nin yolculuğu olarak okuyabilirsiniz devrim kostümlerini. Feride’nin rüyası eteğini devrim rüzgarında savurarak gözlerimizin önünden geçiyor.”