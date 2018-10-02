Tottenham Park Mezarlığı’nda kemikler bulunmaya devam ediyor LONDRA’DA Tottenham Park Mezarlığı’nda kemikler bulunmaya devam ediyor.

LONDRA’DA Tottenham Park Mezarlığı’nda kemikler bulunmaya devam ediyor.

Türk ve Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanlar’ın yoğun olarak defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı’nda bulunan kemikler İngiltere’deki ulusal basın tarafından tekrar gündeme getirildi.

Yaklaşık bir yıldır Tottenham Park Mezarlık’taki durumu iyileştirmek amacıyla bir yıl boyunca birlikte çalışan Tottenham Park Mezarlığı Kampanya grubu gönüllüleri, mezarlıkta bulunan kemiklerin laboratuvara gönderilmeye devam ettiğini söylediler.

Yaklaşık üç hafta önce Tottenham Park Mezarlığı’nda bulunan kemikler laboratuvara gönderilmişti.

Tottenham Park Kampanya grubunun Başkanı Tünay Hüseyin, mezarlıkta bulunan kemikler hakkında Londra Gazete’ye şu açıklamada bulundu:

“Tottenham Park Mezarlık’ta yaşananlar bizler için çok üzücü bir olay. Benim sevdiklerim ve ailem bu mezarlığa defnedilmişti. Mezarlığın mevcut bakım şartları bizler için hayal kırıklığı. Kampanya grubu olarak bizim ana hedeflerimizden biri ise yasada bir değişiklik olması. Tottenham Park Mezarlığı özel mülkiyete aittir ve maalesef özel mülkiyete ait olan mezarlıklar, belediye mezarlıklarıyla aynı yasalara tabi değildir. Dolayasıyla birçok sorun oluşturuyor.

Böylesi bir sorunu çözmek ve daha fazla ses getirmemiz için toplum olarak birleşmemiz gerekiyor. Halkımız, ‘TPC, Montague Road Forum’ isimli Facebook grubumuzdan bizlere ulaşabilir.”

Tottenham Park Kampanya Grubu’nun üyelerinden Filiz Pirgot, mezarlıkta kemik bulan ilk kişi olarak belirtildi.

Filiz Pirgot, üzerinde dişleri olan bir çene bulduğunu söyledi ve ifadesine şöyle devam etti:

“Burası bir mezarlık olabilir fakat ailemizi veya sevdiklerimizi ziyaret etmeye geldiğimiz zaman insan kemikleri bulmak veya görmek istemiyoruz. Mezarlıkta ilk kez ben kemik bulmuştum, kemiği gördüğüm anda insan kemiği olduğunu hemen anladım. Mezarlık yetkilileri hayvan kemiği olduğunu iddia etti lakin bu doğru değildi çünkü gün geçtikçe daha fazla insan kemiği bulmaya devam ettik.

Ayrıca, Mayıs ve Haziran ayında bulunan kemiklerin insan kemiği olduğu polis tarafından onaylandı.”

Tottenham Park Mezarlığı’nda son yaşananlar ulusal basında yer almaya devam ediyor. BBC, ITV, Guardian ve The Sun Gazetesi tarafından Tottenham Park Mezarlığı hakkında haberler yapıldı.

Özellikle çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Müslüman toplulukların defnedildiği Montagu Road’daki Tottenham Park Mezarlığı hala büyük bir sorunla karşı karşıya.

Tottenham Park Kampanya grubunun destekçisi Barones Meral Hüseyin Ece, Tottenham Park Mezarlığı ile yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu son yaşananlar kriz noktasına gelmiştir. Bizi bu mezarlığa artık utanç mezarlığı diyoruz. Mezarlıkta bulunan kemikler bile oldukça şok edici bir olay. Tottenham Park Mezarlık’ta birçoğumuzun ailesi ve sevdikleri gömülü. Mezarlığa gittiğimiz zaman insan kemiklerin üzerine basmak istemiyoruz. Özellikle Türk ve Kıbrıslı Türk toplumunda hayatını kaybedenler Tottenham Park Mezarlığına defnediliyor. Toplumumuz için önemli bir yer. Tek istediğimiz doğru bir şekilde kontrol edilecek bir mezarlıktır.”

Tottenham Park Kampanya Grubu’nun üyesi Kenan Cangöz, Tottenham Park Mezarlığı’nda yaşananları bir skandal olarak nitelendirdi. Eski mezarlıkların kazılması ve insan kemiklerin ortaya çıkmasının utanç verici olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yıl yerel gazete tarafından yapılan habere göre, Tottenham Park Mezarlığı’nda eski mezarların kazılarak içlerindeki kemiklerin çıkarıldığı ve yeni mezar yeri olarak satıldığı iddia edilmişti.

Bu durum ortaya çıktıktan sonra birçok ailenin tepkisine neden oldu.

Mayıs ayında aile yakınları tarafından söz konusu mezarlıkta yine kemik bulunmuştu. Bulunan kemik insan çenesine benzetilmişti.

2015 yılında Tottenham Park Mezarlığı’nda kemikler bulunmuştu ve geçtiğimiz aylarda bu tekrarlanmıştı. Bulunan kemikler test edilmesi için laboratuvara gönderildi. İddialara göre bulunan kemiklerin insan iskeletine ait olduğu vurgulandı fakat henüz kesin bir kanıt yok.

Kampanyacılar kuzey Londra’daki özel mezarlığın utanç verici bakımını vurguladılar. Metropolitan Polis sözcüsü şunları söyledi:

“Enfield’teki polisler, Tottenham Park Mezarlığı’nda bulunan kemik örneklerini araştırıyor. Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başlarında, mezarlıkta bulunan kemikler, insan kemiği olarak onaylandı. Mezarlıkta bulunan bütün kemikler, tıp uzmanı tarafından teyit edilmek için gönderildi.”

Tottenham Park Mezarlığı’na yönelik soruşturmayı, yerel meclis ve Adalet Bakanı takip ediyor.