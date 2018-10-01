Day-Mer, yeni dönemin ilk üye toplantısını gerçekleştirdi

Türk ve Kürk Dayanışma Merkezi (Day-Mer), 30 Eylül Çarşamba günü Toplum Merkezi’nde yeni dönemde üyelere yönelik ilk toplantısını gerçekleştirdi. Day-Mer ve toplum üyelerinin bulunduğu toplantı, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İngiltere ve Türkiye’de gerçekleşen güncel gelişmelerin ele alındığı yılın ilk üye toplantısında Day-Mer Başkanı Aslı Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Şahbaz konuşma yaptı.

Toplum Merkezi’nde toplum üyelerine kahvaltı ikramıyla başlayan toplantıda söz alan Day-Mer Başkanı Aslı Gül, İngiltere’de ve Türkiye’deki son gelişmeleri ele alıp, ‘ırkçı’ etkinlik ve söylemlere karşı Day-Mer’in duruşunu açıkladıktan sonra sözü alan Day-Mer Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Şahbaz şöyle konuştu:

“Burada faşist ve ırkçı etkinlik ve söylemlere karşı duruşumuzu belirtmek üzere ve söz konusu eylemlere yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikleri duyurmak üzere toplandık. Day-Mer yanı sıra İngiltere’de faaliyet gösteren diğer sendikalar da antifaşist çalışma programı ve etkinlikleri düzenliyorlar. Her Day-Mer dostunun ve üyesinin söz konusu eylemlere katılması gerekiyor. 13 Ekim’de faşist grupların eylem yapma hazırlığı içerisinde olduğunu öğrendik. Fakat polis bu eylemle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. Bizler, bu yürüyüşün başlangıç yerini belirleyip üyelerimize haber vereceğiz ve antifaşist kesimlerle birlikte bir olup faşist örgütlerin etkinliklerine karşı antifaşist eylemler düzenleyerek kovmamız görevimiz. 17 Kasım’da İngiltere’de ırkçılığa karşı yürüyüş yapacak sendikalarla birlik olup söz konusu eylemin en kitlesel halde geçmesi için çağrı yapıyor. Bizim de onlara katılıp ırkçı söylemlere karşı tepkimizi göstermemiz gerekli olacaktır. Haringey ve Hackney’de bir takım çalışmalar yapılıyor. Day-Mer üyelerinin de bu toplantılara katılıp çağrılara kulak vermesini istiyoruz. Toplumumuzu bilgilendirmek için halk toplantısı düzenleyeceğiz. Daha geniş bilgi vereceğiz. Hem kendimiz hem de gelecekte burada büyüyecek olan çocuklarımız için atacağımız en iyi adımlardan birisi bu olacak. Özellikle faşist ve ırkçı söylemlere karşı durmamız gerekiyor”

Day-Mer Başkanı Aslı Gül Day-Mer’in hafta içi ve hafta sonları herkese yönelik kurslarını hatırlatarak kurslara katılımın gerekliliğini belirtti. Kurslarla ilgili bilgi alınması amacıyla bilgi almak isteyenlerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile iletişime geçmesi ifade edildi.

Day-Mer’in 6 Ekim Cumartesi ve 10 Ekim Çarşamba günü ırkçılık karşıtı toplantıları düzenlenecek. 13 Ekim Cumartesi günü Irkçı ‘Demokratik Futbol Gençleri Birliği’ne Karşı Yürüyüş gerçekleştirilecek. 20 Ekim Cumartesi günü ise Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk Konferansı düzenlenecek.

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