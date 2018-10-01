Anadolu Kültür Festivali, 12’inci yılını kutladı

LONDRA’NIN gelenekselleşen festivali Anadolu Kültür Festivali 12’inci yılında büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Anadolu Toplum Derneği ve Süleymaniye Kültür Merkezi’nin geleneksel olarak ortaklaşa düzenlemiş olduğu Anadolu Kültür Festivali başarılı olarak geçirdiği on bir yılın ardından kalabalık ziyaretçi topluluğu ve zengin bir program ile 29 -30 Eylül tarihleri arasında Clissold Park’ta 12’nci yılını kutladı.

Anadolu Kültürünü uzun yıllardır Londralılara tanıtma sancağını taşıyan Anadolu Kültür Festivali, Birleşik Krallık’ın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırladı.

Binlerce kişinin katılımı ile 29 Eylül Cumartesi ve 30 Eylül Pazar gerçekleşen festivalin resmi açılışına Türkiye’nin Londra Başkonsolos Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, KKTC Konsolos Ülkü Alemdar, KKTC Londra Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ve İngiliz resmi yetkililer yer aldı.

Politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı açılış, kurdelenin kesilmesinin ardından Mehter Takımının yürüyüşüyle renkli anlara sahne oldu.

Açılışın ardından Mehter Takımının canlı performanslı izlendi ve Anadolu mutfağından lezzetler konuklara ikram edildi.

Her yıl farklı bir konsept ve değişiklikle ziyaretçilerine kapılarını açan festivalde geleneksel çadır konsepti içerisinde Anadolu kültürünü tanıtan etkinliklere yer verildi. Anadolu’nun zengin mutfağından lezzetli ev yemekleriyle beraber, Bursa Mehter Takımı’nın konserleri ve geleneksel tiyatro gösterileri de festivalde yer aldı.

Adana kebaptan çiğ köfteye, lahmacundan künefeye kadar Anadolu’nun her yöresinden tatların yanı sıra çocukların damakların uygun lezzetler de unutulmadı. Geçmiş yılarda olduğu gibi geleneksel saray sanatları, el sanatları ve Anadolu’nun farklı yörelerine has sanat gösterileri güzide sanatçılar tarafından icra edildi ve ziyaretçilere sunuldu.

Tamamen gönüllüler tarafından organize edilen ve sponsorlar tarafından desteklenen festivalle ziyaretçiler aileleriyle birlikte keyifli bir zaman geçirdi. Kültür etkinliği ve eğlencenin bir arada olduğu bir ortam oluşturuldu.

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