Londra’da 5 yıldır kayıp olan adam için, 10 bin sterlin ödül teklifi… 5 yıldır polis tarafından aranan 37 yaşındaki Robert Duff için 10 bin sterlin ödül teklif edildi.

5 yıldır polis tarafından aranan 37 yaşındaki Robert Duff için 10 bin sterlin ödül teklif edildi.

Duff’Un başına gelen olayla ilgili veya bulunmasıyla ilgili yardımcı olunması çağrısında bulunan polis yetkilileri, olay hakkında bilgisi olanlara para ödülü vereceğini açıkladı.

Londra’nın kuzeybatısındaki Kilburn’da yaşayan 37 yaşındaki Robert Duff’tan Ocak 2013’ten beri haber alınamıyor.

Polis Duff’ın öldürüldüğüne inanıyor. Duff’ın, en son Holloway Yolu’nda para çektiği kayıtlara geçerken, polis kavgaya girmesi sonucunda öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Polis olayla ilgili ‘cinayet şüphesiyle’ 2018’in başında iki kişiyi tutukladı, soruşturma sonrasında şüpheliler serbest bırakıldı.

Detektif Luke Marks olayla ilgili şunları söyledi:

“Robert’ın ailesi ondan 5 yıldır haber alamıyor. Her gün ona ne olduğunu bilmeden yaşamak zorunda kaldılar. Mayıs ayında olayla ilgili iki tutuklama yapsak da, henüz bir sonuca varamadık. Robert’e olanları öğrenmek için kararlıyız”