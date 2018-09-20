“Çocuklar, dil ve kültürlerini unutmamalı”

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, en değerli varlıklar olan çocukların, anadillerini ve kültürlerini öğrenmelerinin önemine değinerek özellikle vatanlarından uzakta yaşam kavgası veren insanların dil ve kültürlerini unutması gerektiğini belirtti.

Londra Gazete’ye konuşan KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, 2018 -2019 Eğitim ve Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs’tan gelen 11 öğretmenle göreve başladıklarını belirterek, öğrenci ve öğretmenlere başarılar ve kolaylıklar diledi.

“ÇOCUKLAR, DİL VE KÜLTÜRLERİNİ UNUTMAMALI”

Özçelik, çocukların en değerli varlıklar olduğunu belirterek, anadillerini ve kültürlerini öğrenmelerinin önemine değinerek, “Çocukların ana dillerini ve kültürlerini öğrenmelerini sağlamak üzere Kuzey Kıbrıs’tan gelen 11 öğretmenimizle görev başındayız. Özellikle vatanlarından uzakta yaşam kavgası veren insanlar, dil ve kültürlerini unutmamak zorundadırlar. Aksi takdirde bulundukları toplum içinde kaybolup gitmeye mahkumdurlar” dedi.

“TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ OKULLARININ HİZMETLERİNİ TAKDİR EDİYORUM”

İngiltere Türk Dili ve Kültürü okullarının büyük bir özveri ve gönüllülükle çocuklara verdiği hizmetleri takdir eden ve çalışmalarını gönülden desteklediğini ifade eden Özçelik, “İngiltere Türk Dili ve Kültürü okullarının büyük bir özveri ve gönüllülükle çocuklarımıza vermeye çalıştıkları hizmetleri takdir ediyor ve gönülden destekliyoruz. Bizim için İngiltere’de yaşayan öğrencilerimizin başarıları çok büyük önem taşımaktadır. Gerek İngiliz okullarında gerekse yükseköğrenimde sağlayacakları başarı hem öğrenciler, hem aileleri hem de toplumumuz için hayati önem taşımaktadır. İngiliz okullarında gördükleri eğitime ek olarak Türkçelerini geliştirmekle, GCSE ve A level sınavlarında gösterecekleri başarılar yükseköğrenime geçişlerinde de kolaylık sağlayacaktır. Özellikle İngiltere’de yaşayan yoğun Türk nüfusu nedeniyle Türkçe bilmek gerek iş bulma, gerekse iş hayatında ilerlemede çok büyük bir avantaj sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

“AİLELER, ÇOCUKLARINI TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ OKULLARINA GÖNDERMELİ”

Türk Dili ve Kültürü okullarının haftanın sadece bir günü kısıtlı saatlerde eğitim verebildiğini ve çocukların Türkçeyi öğrenmelerinin bu kısa sürede sağlanamayacağını belirten Özçelik, İngiltere’de yaşayan ebeveynlere evlerinde Türkçe konuşmalarını tavsiye ederek “İki dillilik ile ilgili yapılan araştırmalarda anne – babaların en iyi konuştukları dili kullanmaları önerilmektedir. Çocuklar Türkçeyi en iyi anne babalarından öğrenebilirler. Dilin yanı sıra kültürlerini de unutmamaları ve yaşatmaları gerekmektedir. Bunun için de ailelerimizin çocuklarını Türk Dili ve Kültürü Okullarına göndermelerini bekliyor, yeni öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diyerek Türkçe konuşmanın önemine değindi.