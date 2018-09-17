Limasollular Derneği kermesine yoğun ilgi

LİMASOLLULAR Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermes, bu yıl da toplumumuz tarafından yoğun ilgi gördü.

Kermeste özellikle Kuzey Kıbrıs mutfak kültüründeki tatlı, tuzlu kekler ile otantik yemek­ler özel ilgi görürken, stantlarda sergilenen ki­tap, CD, takı ve el işleri de ziyaretçiler tarafından oldukça beğenildi.

16 Eylül 2018 Pazar günü TCCA binasında gerçekleşen kermese, görevine yeni başlayan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer ve toplum üyeleri katıldı.

Kermesin açılış konuşmasını yapan Limasollular UK Başkanı Arife Retvan özetle şunları söyledi:

“Bugün düzenlemiş olduğumuz kermes yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve üyelerin desteği ile gerçekleşmiştir. Bir ülkenin bir devletin, bir toplumun kültür ve sanatı yapının üzerinde iki dal gibidir. O iki kanat hareket ettikçe toplum yükseklere uçabilir, bir yerlere gelebilir. Ama o kanat kırılırsa, sanat ve kültür hiçbir yere varamaz ve o toplum yıkılmaya mahkumdur. Bizlerde Limasollular Derneği olarak kültürümüze, geleneklerimize, göreneklerimize büyük bir saygı ile eğilerek, çok kültürlü bir şehirde Londra’da kültürümüzü sergilemeye çalışıyoruz. Bugün yazarımızla, el işi yapan sanatçılarımızla, yemek pişiren ev hanımlarımızla ve yönetim kurulumuzla bu güzel günü tertipledik. Siz değerli üyelerimiz ve toplumumuz her şeyin en iyisine layıksınız. Bu güzel günde bizlere katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve özellikle ayağının tozuyla Londra’ya yeniden gelip görevine başlayan değerli Temsilcimiz Oya Tuncalı’ya bugün aramızda olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başkan Retvan’ın ardından konuşması için davet edilen KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ise şunları söyledi:

“Değerli kardeşlerim, sevgili katılımcılar. Bugün Limasollular Derneği’nin büyük bir özenle, çok büyük bir titizlikle hazırlamış olduğu bu güzel kermeste sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabi ki Limasollular Derneği’ni önceki görevlerimden de çok iyi bilirim. Çok çalışkan, çok üretken bir derneğimiz. Yönetimdeki her arkadaşımızı ayrıca kutlamak isterim. Bugüne hizmetleri ve çıkardıkları ürünleri ile katkı koyan tüm bireyleri de ayrıca tebrik etmek isterim. Çok güzel bir kermes. Sizlerle birlikte olmak benim için ayrıca bir memnuniyet. Herkesin güzel bir gün geçirmesini temenni ediyorum.”