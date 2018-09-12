İngiltere’ye ‘Brexit sonrası aynı ayrıcalıkları beklemeyin’ uyarısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış (AB) sürecine de (Brexit) konuşmasında büyük yer ayırdı.

İngiltere Başbakanı’na Brüksel ile Brexit müzakereleri anlaşmayla sonuçlanmadığı takdirde, bunun Komisyon’un suçu olmadığını dile getirdi.

“İngiltere’nin Birlik’ten çıkma kararına, halen bizde derin bir üzüntü yaratıyor olsa da, saygı duyuyoruz. Ancak İngiliz hükümeti anlamalı ki, Birlik’ten ayrılan bir ülke üye devletlerle aynı imtiyazlara sahip olamaz.”