İdamlara karşı Demokratik Güç Birliği’nden açıklama

BRİTANYA Demokratik Güç Birliği İran İslam Cumhuriyeti tarafından 8 Eylül Cumartesi günü üç Kürt siyasi tutuklunun idam edilmesi ve genel olarak siyasi tutukluların idamları konusu ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Day-Mer’in Tottenham’da bulunan binasında yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi:

“22 yaşındaki Ramin Hossein Panahi, İslami Devrim Muhafızları tarafından yakalanan 200 günlük işkence ve hücre hapsinin ardından İslam Cumhuriyeti’ne karşı silahlı mücadele suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Birkaç dakika süren duruşmada herhangi bir savunması olmaksızın ölüm cezasına çarptırıldı.

Kuzenler Zaniar Moradi ve Loghman Moradi, İran rejimi tarafından aranan insan, siyasi aktivist olan amcaları Eqbal Moradi’nin teslim olması karşılığında hiçbir suçları olmaksızın rehin alınmışlardı. İran rejimi Eqbal Moradi’nin teslim olması karşılığında kuzenleri serbest bırakacağına dair söz vermişti. Fakat Eqbal Moradi, 17 Temmuz 2017 Irak’ın Kürt Bölgesi olan Panjuin’de bir suikast sonucu öldürülmesine rağmen İran rejimi Zaniar ve Loghman’ı serbest bırakmayarak asılsız suçlamalarla haklarında idam cezası verdi.

Şu anda İran hapishanelerinde idam edilmeyi bekleyen onlarca aktivist var. Bu aktivistlerin birçoğu Kürt fakataralarında farklı azınlık uluslara mensup aktivist ve devrimcilerde var. Son 9 aylık süreçte yaşanan ve 100 şehri saran ayaklanmalarda hapse atılan Araplar ve Baluç aktivistler de idamı bekliyor.

Bu idamlar İran İslam Cumhuriyeti rejiminin İran halkınayönelik yaptığı katliam ve saldırıların ilki değildir. 1979 Şubat’ında iktidarı ele geçiren bu rejime karşı direniş ve başkaldırı durmaksızın devam etmiştir. Fakat rejim ne zaman bir kriz yaşasa ya da kendini tehlikede hissetse politik tutsaklara yönelik katliamlarını yoğunlaştırıyor. Bu idamlar çoğu zaman halka açık bir şekilde gerçekleşiyor.

1988 yazında, İran – Irak savaşından yenilgiyle çıkan rejim 2 aylık bir süre içerisinde 18 bin politik tutsağı katletti.

Tüm ilerici, devrimci ve demokrat kurum ve şahısları 22 Eylül’de saat 14:00’da 16 Princes Gate, Knightsbridge, London SW7 1PT adresinde bulunan İran Elçiliği önünde yapacağımız protesto eylemine katılarak, idamların derhal durdurulması ve politik tutsakların koşulsuz olarak serbest bırakılması talebini haykırmaya çağırıyoruz.

Panahi ve Moradi kuzenler şahsında, katledilişlerinin 30. yılında 18 Bin politik tutsağı ve katledilen tüm politik tutsakları anıyor, mücadelelerini selamlıyoruz.”