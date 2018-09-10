Dilan Güven: “Biz Cuma akşamları gençlerimizi sokakta değil, Cemevi’nde görmek istiyoruz” İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi gençliğin Cuma toplantıları yaz tatilin ardından tekrar başladığı duyuruldu.

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi gençliğin Cuma toplantıları yaz tatilin ardından tekrar başladığı duyuruldu.

Her Cuma günü Wood Green bölgesinde bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde gerçekleştirilen ‘gençlik toplantıları’ yaz tatilinin ardından geçen hafta Cuma günü yeniden başladı.

Gençlik toplantıları her Cuma akşamı İngiltere Alevi Gençliği Sorumluları Baykal Sürük ve Dilan Güven tarafından gerçekleşiyor. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantılarda, Alevi toplumun değerleri veya güncel konular konuşuluyor.

Geçen Cuma günü düzenlenen toplantıda Hacı Bektaş Veli gençlik şenliği ve Muharrem Orucu’nun konuşulduğu belirtildi.

İngiltere’de yaşayan Alevi gençliğin yapılanması, bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalar yürütmesi için gerçekleşen toplantılar hakkında Londra Gazete’ye konuşan Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Yönetim Üyesi ve Gençlik Sorumlusu Dilan Güven, “İngiltere’de yaşayan gençler olarak inancımıza sahip çıkıyoruz” diyerek ifadesine şöyle devam etti:

“İngiltere Alevi Gençliği olarak her Cuma günü saat 18.30’dan 20.30’a kadar toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar nerdeyse son dört yıldır istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Her Cuma günü farklı konular üzerine gençlik olarak tartışıyoruz”

“ALEVİLİK HAKKINDA KONUŞUYORUZ”

“Her hafta düzenlenen toplantılar iki saat sürdüğünden dolayı, üç bölüme ayırıyoruz. Toplantıların ilk saatinde Alevilik hakkında konuşuyoruz, 45 dakika güncel konuları ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz, toplantının son 15 dakikasında ise aktivite yapıyoruz.

Genelde her toplantıdan gençlerimize Alevilik ile ilgili öğrenmek istedikleri konulara değiniyoruz ve gençlerin sorularını yanıtlıyoruz. Örneğin bir hafta Yedi Ulu Ozanları konuşuyoruz ve diğer hafta Muharrem Ayı hakkında konuşuyoruz.

Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz toplantıda ise Muharrem Ayı hakkında çok verimli bir toplantımız oldu. Muharrem Ayı ile ilgili geçenlerin merak ettiklerini açıkladık, mesela Muharrem ayında ne yapılması lazım, 12 imam orucu nedir, Fatma Ana orucu nedir gibi konular hakkında gençlerimizi bilgilendirdik.

Cemevi’nde bulunan öğretmenlerimiz veya Alevilik hakkında bilgili olan canlarımız da gençlerimize belirli konular üzerine seminerler sunuyor.”

“GENÇLERİMİZİ SOKTATA DEĞİL, CEMEVİ’NDE İSİTİYORUZ”

“Biz Cuma akşamları gençlerimizi sokakta değil, Cemevinde görmek istiyoruz. Cemevinde hepimiz aile gibiyiz ve bu sıcak aile ortamında hem öğreniyoruz hem de birlikte zaman geçiriyoruz. Gençlerimiz de severek katılıyor bu da bizi çok mutlu ediyor elbette. Bizim İngiltere Alevi Birliği olarak esas amacımız, gençlerimizi sokaktan uzak tutmak, Alevilik hakkında bilgilendirmek ve değerlerine bağlı tutmak.”

“GENÇLER KİMLİK KRİZİ YAŞIYOR”

Özellikle son dönemde arttan suç oranlarına değinen İngiltere Alevi Merkezi ve Cemevi Yönetim Üyesi ve Gençlik Sorumlusu Dilan Güven, gençlerin ciddi bir şekilde kimlik krizi yaşadığını vurguladı.

Güven, “Bu gençlerin kimlikleriyle yeniden bağlanması gerekiyor, böylece gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliriz. Londra’da son zamanlarda muazzam bir şekilde suçlar işleniyor ve gençlerin çoğu çetelere karışıyor ve geçmiş yıllara göre ciddi bir artış görülmekte” dedi.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ KURTARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

İngiltere Alevi Birliği olarak gençliğe yönelik projeler hakkında bahseden Dilan Güven açıklamasına şöyle devam etti:

“Gençleri sokaktan ve çetelerden uzak tutmak için gençlerimizi Cemevi’nde bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz köklerini bilmeli, birlik ve dayanışma içinde gençlerimizin geleceğini kurtarmak için elimizden geleni yapacağız.

Hacı Bektaş Veli Gençlik şenliği düzenlemek için çalışmalarımız başladı. Gençlerimizle birlikte çalışıyoruz ve dilerim ki tüm gençlerimiz Cuma günü gerçekleşen toplantılarımıza katılır ve faydasını görür.”