DAY-MER ve Londra Toplum Merkezi’nde kurs kayıtlar başladı

Londra’da yaşayan Türk ve Kürt toplumlarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik olarak faaliyet yürüten Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi Day-Mer ve Londra Toplum Merkezi (NLCH) bünyesinde birçok kültürel ve sanatsal çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

DAY-MER’İN yaptığı açıklamaya göre, hem çocuklar hem de gençlere açık olan drama, saz, halk dansları, keman, gitar, piyano kursları Eylül ayında tekrar başladı.

EYLÜL İTİBARI İLE DAY-MER’DE BAŞLAYACAK KURSLAR VE ETKİNLİKLER:

Genel danışmanlık hizmeti, Pazartesi ve Salı günleri verilmeye devam edeceği açıklandı.

Yetişkinlere özellikle de kadınlara yönelik geçen yıl Workers’ Educational Association (WEA) koleji ile ortaklaşa düzenlenen kurslar bu sene de devam edecek.

ESOL Entry 1 ve Entry 2 (İngilizce) kursları için kayıtlar ve seviye belirleme 12 Eylül Çarşamba ve 13 Eylül Perşembe günleri 9.30-11.30 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Kadınlara yönelik, Türkçe okuma yazma kursu ise 3 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Türkçe okuma-yazma kursu 10.30- 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Geçen sene başlayan ve bu sene devam edecek olan bir diğer kursu da Kürtçe okuma yazma kursu.

DAY-MER’in açıklamasına göre Kürtçe okuma yazma kursu, “Yetişkenlere yönelik bu kurs kadın erkek herkese açıktır. Geçen dönem başlayan ve kadınların kendilerine resimle ifade ettikleri, resim yeteneklerini geliştirdikleri Resim kursu da Ekim’in ilk haftası başlayacak.”

Londra Toplum Merkezi’nde başlayacak kurslar hakkında açıklama şöyle devam etti:

“Daha çok çocuklara ve gençlere yönelik kurs ve aktivitelerin düzenlendiği Londra Toplum Merkezi’nde kurs kayıtları 8 Eylül Cumartesi günü başlıyor. 15 Eylül’den itibaren başlayacak olan kurslar; gitar,keman, saz, piyano, drama, halk dansları. Easter tatili döneminde gerçekleştirilen Yıldızlar kampında başlatılan Yıldızlar Korosu gördüğü yoğun ilgi ve talep nedeniyle Londra Toplum Merkezi’nde çocuklara yönelik verilen kurslara dahil edildi.

Londra Toplum Merkezi’nde yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen fotoğrafçılık, drama ve kadınlar için halk dansları kursları bu dönem de devam edecek.

Day-Mer ve Londra Toplum Merkezi’nin kurs ve çalışmalarına katılanlar, yıl boyunca düzenlenen gece, şenlik ve festivalde kendilerini ifade etme olanağı bulurken, aynı zamanda, kültürel ve sanatsal etkinliklerin pasif bir izleyicisi olmaktan çıkıp aktif bir unsuru da olmaktadır.”

Kurs ve etkinliklerle ilgi bilgi almak isteyenler, Day-MER’i 02072758440 ve Londra Toplum Merkezi’ni 07756241553 numaralı telefonlardan arayabilir.