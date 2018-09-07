“İngiltere’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Anayasal Sorumlulukları” semineri gerçekleşecek KIBRIS’IN İşçi Partisi Dostları, “İngiltere’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Anayasal Sorumlulukları: Geçmiş, Bugün ve Gelecek” isminde bir seminer gerçekleşeceğini duyurdu.

KIBRIS’IN İşçi Partisi Dostları, “İngiltere’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Anayasal Sorumlulukları: Geçmiş, Bugün ve Gelecek” isminde bir seminer gerçekleşeceğini duyurdu.

Kıbrıs’ın İşçi Partisi Dostları tarafından düzenlenen seminer, 1 Ekim Pazartesi günü, Kuzey Londra’nın Wood Green bölgesinde bulunan Kıbrıs Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek.

Seminerin saat 19.00 – 21.00 saatleri arası gerçekleştirileceği belirtilirken, ayrıca seminer sonrası yiyecek ve içecek servisi de yapılacağı belirtildi.

1 Ekim Pazar Günü, İngiltere’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Anayasal sorumlulukları hakkında gerçekleşecek olan etkinliğe, konuşmacı olarak Kıbrıs Üniversitesi’nden Siyasi ve Tarih Profesörü Niyazi Kızılyürek, Afrika Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, Kıbrıs Temsilciler Meclis Üyesi Anna Theologou ve Frederick Üniversitesi Hukuk Bölümü Başkanı Avukat Christos Clerides’in katılacağı duyuruldu.

Kıbrıs’ın İşçi Partisi Dostları’nın etkinlik hakkında yaptığı açıklama şöyle:

“1 Ekim Pazartesi Günü, Kıbrıs Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek olan seminer, Birleşik Krallık’ta bir kırılma noktasına sebep olacak. Dolayısıyla Kıbrıs’ın güvenliği ve Kıbrıslıların refahı konusunda endişe duyan herkesin seminere katılmasını öneriyoruz.

Ayrıca, Kıbrıs’ın başına gelen trajedinin 1974’de işgal ile sona ermesiyle birlikte Kıbrıs Adası Türkiye tarafından yasadışı bir şekilde bölünmüştü. Seminerdeki konuşmacılar bu konuları ele alacaktır ve İngiltere’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik anayasal sorumluklarına değinecekler. Bu etkinlik halka açıktır ve herkesin katılmasını bekliyoruz.”

NİYAZI KIZILYÜREK KİMDİR?

Niyazi Kızılyürek, 1959 yılında Kıbrıs’ın Bodamya köyünde doğdu, Kıbrıslı Türk akademisyen ve yazar.

1963-1964 Kıbrıs olaylarından sonra ailesi ile birlikte Akıncılar’a göç etti. Gençlik yıllarına kadar bu köyde ikamet etti. 1974’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’a harekât düzenlemesiyle adanın ikiye bölünmesi sonucu Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları içinde yaşamaya başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, Bremen Üniversitesi’ne 1977’de gitti. Burada doktorasını tamamladı. Şu an Kıbrıs Üniversitesi’nin Türkoloji bölümünde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği yapmaktadır.

ŞENER LEVENT KİMDİR?

Şener Levent, 1948 yılında Lefkoşa’da doğdu, Kıbrıslı Türk yazar ve Afrika Gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Şener Levent bir süre Rusya’da yaşadı ve eğitim gördü.