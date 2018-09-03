Johnson: “Brexit müzakerelerinin sonu AB’nin zaferi olacak”

İngiltere Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson, hükümete yönelik eleştirilerini sürdürerek, Brexit müzakerelerinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne (AB) yenileceğini söyledi.

Temmuz ayında, Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılan Johnson, Daily Telegraph gazetesinde köşe yazıları kaleme alıyor. Eski Bakan yazılarında, Theresa May hükümetinin Brexit politikalarını eleştirirken süreç hakkında önemli ifadeler kullandı.

“AB’NİN ZAFERİ OLACAK”

Johnson, son makalesinde, hükümete eleştiri yönelterek, “Korkarım ki, Brexit müzakerelerin sonu AB’nin zaferi olacak” ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Teresa May dün yaptığı bir konuşmada, AB’den tamamen ayrılmayı savunan çevrelere karşı AB ile Brexit sonrası ticari ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin müzakereleri sürdüreceğini söyledi. May, geçtiğimiz Haziran ayında, İngiltere’nin AB ortak pazarından ayrılarak AB ile gümrük birliği ve ortak kurallara dayalı bir serbest ticaret bölgesi kurulmasını önermişti.

May’in bu adımı Brexit’i savunan parti içi muhalefetin şiddetli tepkisine yol açarken, bazı çevreler bu adımın, 2016 yılında düzenlenen İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin referandumla çeliştiğini iddia ediyor.

KRİTİK TARİH 30 MAYIS 2019

Brexit sonrası İngiltere’nin 30 Mayıs 2019 tarihinde AB’den ayrılması bekleniyor. Ancak, Londra ve Brüksel’in, parlamentolarının yasa tasarılarını onaylamasına yeterli zaman verilmesi için İngiltere’nin AB’den çıkış şartları ve gelecekte iki taraf arasında kurulacak ilişkilere dair Ekim başına kadar anlaşmaya varmaları gerekiyor.