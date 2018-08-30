İADD’nin ’30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması’ 2 Eylül’de gerçekleşecek

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği’nin önderliğinde gerçekleşecek etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Highbury Fields’te kutlanacak.

İADD öncülüğünde 26 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Eylül tarihine ertelendi. İADD tarafından yapılan duyuruda Zafer Bayramı 2 Eylül Pazar günü saat 13.00’de Highbury Fields N5 1AR’de kutlanacak.

Etkinlik hakkında yazılı açıklama yapan İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği “30 Ağustos Zafer Bayramı, Silahlı Kuvvetlerimizin emperyalizmin işgal kuvvetlerini, 26 Ağustos 1922 günü Afyon’da başlayıp 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize döktüğü büyük zaferi her yıl ulusça kutladığımız bayramdır. Bu, Milli kurtuluş tarihimizin büyük ve şanlı sayfasını oluşturur.” ifadeleriyle başladıkları sözlerine şöyle devam etti: “Ulusal bayramlarımız yurt dışında yaşayan biz Türklerin bir araya gelip, ulusal bilincin oluşmasında, yaşadığımız ülkenin şartlarına uyum sağlayarak, birlik ve beraberlik içinde çocuklarımıza daha aydınlık bir geleceğe doğru adım atmalarını sağlamanın bir başlangıcıdır.

Bu bilinçle bu sene Zafer Bayramı’mızı İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin önderliğinde 2 Eylül Pazar günü saat 13.00’de İngiltere’nin kuzeyindeki Highbury Fields’de kutlamak üzere bir piknik düzenliyor ve tüm dostlarımızı bu coşkuyu paylaşmaya davet ediyoruz.”

Highbury Fields’de düzenlenecek olan etkin kutlama töreni ile başlayacak, daha sonra Önem Karabay tarafından müzik şöleni gerçekleşecek ve piknik eşliğinde çeşitli yarışmalar düzenlenecek.