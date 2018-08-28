Londra’da Cumartesi Anneleri için destek eylemi gerçekleşti

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da bulunan Trafalgar Meydanı’nda, Cumartesi Anneleri ile dayanışma eylemi gerçekleştirildi.

1995 yılından bu yana Taksim Galatasaray Meydanı’nda gözaltına alınarak zorla kaybedilen çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin akıbetini soran Cumartesi Anneleri için Londra’da 25 Ağustos’ta bir dayanışma eylemi düzenlendi.

Demokratik Güç Birliği Britanya’nın da desteklediği eylemde katılımcılar kayıpların fotoğrafları ile Trafalgar Meydanı’nda ilgi odağı oldu.

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil tarafından yapılan İngilizce basın açıklamasında, kayıp yakınlarının 700 haftadır, Galatasaray Meydan’ında yakınlarını, yakınlarının kemiklerini, o kemiklerle birlikte yok edilen adaleti aradıklarını vurguladı.

“Cumartesi Anneleri bu kamuya açık şiddetsiz eylemle, hem gözaltında kaybedilen öldürülen insanların hikayelerini gündemde tutarak, onların yokluğa karışmalarını, unutulmalarını engelliyorlar; hem de politik bir kötülüğü görünür kılıyorlar.

KAYIPLAR BELLİ, FAİLLER NEREDE

Gözaltına alınan evlatlarını bir daha göremeyen annelerin 1995’te başlattığı eylem 700. haftasına ulaştı. Cumartesi Annelerinin eylemi, Plazo de Mayo Annelerinin ardından dünyanın en uzun soluklu sivil itaatsizlik hareketi sayılıyor. 1980 askeri darbesiyle sistemli hale gelen gözaltında kaybetmeler özellikle 90’lı yıllarda devlet politikasına dönüştü. Cumartesi Anneleri 23 yıldır ‘kayıplar belli, failler nerede’ pankartının altında adalet taleplerini yineliyor.

23 YILDIR ADALET TALEPLERİNİ YİNELİYORLAR

Evlatlarının nefeslerini ve seslerini duyamayan anneleri, seslerini bir biçimde duyurabilmek için yıllarca meydanlarda toplanıp ‘evlatlarımızı verin, hiç olmazsa kemiklerini verin’ diye 23 yıldır adalet taleplerini yineliyorlar.”

Londra’da bulunan yazar Aydın Çubukçu’da destek eyleminde bir konuşma yaptı. Cumartesi Annelerinin dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi acı çeken oğulları için seslerini yükselten yeni bir direniş biçimi yarattığını ifade ederek şöyle devam etti:

“700 haftadır evlatlarının bulunması için mücadele eden Cumartesi Anneleri, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi acı çeken evlatları için seslerini yükselten yeni bir direniş biçimi yarattılar.

ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bunun temelinde Türkiye’deki demokrasi, özgürlük ve devrim mücadelesi yatmaktadır. Ama bunun ifade biçimi olarak annelerin meydanlara çıkması ve kendilerini bir silah olarak ortaya koymalılar olağanüstü bir yenilik yaratmıştır. Mücadelelinin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Cumartesi Annelerinin mücadelesinin özgürlük tam anlamıyla kazanılana kadar devam edecek.”

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.