“Artık ASAL Şubede yapılabilecek her işlem, Ercan’da da yapılabilecek!”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada, artık ASAL Şubede yapılabilecek her işlemin bugünden itibaren Ercan Havalimanı’nda da yapılabileceğini açıkladı.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler, Asal Şube işlemleri konusunda yıllardır sorunlar yaşamaktaydı. Özellikle tatil için memleketlerine giden Kıbrıslı Türk gençler, askerlik sorunu nedeniyle zaman zaman havalimanında çıkışı yapamıyor ve bir gün bekleyip ASAL Şube’ye gitmek zorunda kalıyordu. Bu sorunla Kuzey Kıbrıs’ta birçok genç daha önce karşılaşmış ve mağdur olmuştu.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Temmuz ayında Londra’yı ziyaret etmiş ve “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi”nin lansmanı gerçekleştirmişti.

Özersay gerçekleştirdiği Lansman’da askerlik sorunu ile ilgili, yurt dışında yaşayan çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün Asal Şube işlemleri konusunda sorun yaşadığını, zaman zaman havalimanından çıkamayan, bir gün daha bekleyip Asal Şube’ye gitmek durumunda olan kişiler olduğunu belirtmişti. Özersay, havalimanında işlem yapılabilecek bir Asal Şube ofisinin olmasının bile bu sorunları çözeceğini kaydetmişti.

Yaklaşık bir ay önce Londra Gazete’nin gündeme getirdiği ‘askerlik mevzuatından dolayı mağdur olan 17 yaşındaki bir genç’ olmuştu. Gazetemizin yayınladığı haber üzerine, tatil için Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden 17 yaşındaki İngiltere doğumlu Kıbrıslı Türk genç, askerlik mevzuatından dolayı Ercan havalimanından çıkış yapamamıştı. Formalite eksiklikten dolayı Ercan havalimanından çıkış yapamayan genç, ASAL Şube ofisine gitmek zorunda kalmıştı ve dönüş biletini yeniden almak zorunda kalmıştı.

Londra Gazete’ye açıklama yapan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, artık Asal Şube’de yapılabilecek her işlemin havalimanında da yapılabileceğini kaydetti.

Özersay’ın açıklaması şöyle;

“Bayram süresi boyunca asker ve polisimiz aynı ortamda bir araya gelip birlikte çalıştılar. Artık ASAL Şubede yapılabilecek her işlem, havalimanında polisimizle de yapılabilecek ve kimseye biletini yakıp ‘bir gün sonra uçun’ denilmeyecek.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerimiz ülkesini ziyaret ettiğinde gerekli formaliteleri yerine getirmeyi unutursa eğer ve ASAL Şube’ye gitmezse havaalanından çıkamıyordu. Bu sorunu bugünden itibaren çözdük. Polis müracaat ile asal şube birlikte çalışıyor ve o işlem artık havalimanında yapılıyor. Artık kimseye ‘sen kal ve asal şubeye git’ denilmeyecek. İnsanlarımız ASAL Şubede yapılacak her işlemi, Ercan Havalimanı’nda yapabilecek.”