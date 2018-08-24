Kannur “Ödül bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı” ADPL, 'En iyi Müşteri Odaklı Muhasebe Firması' ödülü aldı.

Londra ve Britanya’nın önde gelen muhasebe ve danışmanlık şirketlerinden olan ADPL (Accounting Direct Plus Limited), 2018 Greater London Enterprise Awards tarafından ‘En iyi Müşteri Odaklı Muhasebe Firması 2018’ ödülüne layık görüldü.

LONDRA Gazete’ye konuşan ADPL Direktörü Enver Kannur, firmalarının ‘en iyi müşteri odaklı muhasebe firması’ ödülüne layık görülmesinin kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti.

ADPL EN İYİLER ARASINDA YER ALDI

2018 Greater London Enterprise Awards tarafından düzenlenen organizasyonlarda yapılan değerlendirme sonucunda 2018’in en iyi firmalarına ödül veriyor. 2018’de düzenlenen organizasyonda ADPL de en iyiler arasında yer aldı.

KANNUR: “ÖDÜL BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ VE GURURLANDIRDI”

ADPL Direktörü Enver Kannur, Londra’nın en iyilerinin seçildiği organizasyona şirket müşterilerinden birisinin firma bilgilerini göndermesi sonucunda ödüle ayık görüldüklerini belirterek, müşterilerinin şirket hizmetlerinden memnuniyetinin de aldıkları ödül kadar kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Düzenlenen organizasyona şirketimiz şahsi olarak katılmadı. Şirketimizi bir müşterimiz tavsiye etmiş ve şirket bilgilerimizi verdi. Müşterimizin bilgilendirmesi sonucunda şirketimize 2018 Greater London Enterprise Awards tarafından mail gönderildi. Gönderilen mailde ADPL’nin ‘En iyi Müşteri Odaklı Muhasebe Firması 2018’ ödülüne layık görüldüğü bildirildi. Bu sonuç bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Bu sonuç, müşterilerimizin de firmamızın hizmetlerinden duydukları memnuniyetin göstergesi ve bu da bizleri çok mutlu etti. Biz firma olarak ödül almak için para vermiyoruz, hizmetlerimizden dolayı ödüllere layık görülüyoruz. Tüm şirket personeline de teşekkür ediyorum”