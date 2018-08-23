İngiltere Kadın Platformu’ndan Zehra Başaran’a veda partisi

LONDRA’DA Kurulu etkin sivil toplum kuruluşlarından İngiltere Kadın Platformu, ay sonunda Kuzey Kıbrıs’a dönecek olan KKTC Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran’a bir veda çayı düzenledi.

Ay sonunda Kuzey Kıbrıs’a dönecek olan Zehra Başaran’ın veda çayına, tanınmış tiyatro ve sinema sanatçısı Zerrin Tekindor ile çok sayıda kadın katıldı. İKP Kurucusu ve Başkanı Nilgün Yıldırım, Zehra Başaran’ın dik duruşu, çalışkanlığı ve güçlü bir kadın oluşuyla topluma örnek olduğunu söyledi.

Kuzey Londra’da Stoke Newington’da Mambocina Café’de düzenlenen davete, Zehra Başaran, annesi Gülten Başaran, tanınmış tiyatro ve sinema sanatçısı Zerrin Tekindor, İKP yönetici ve dostlarından oluşan çok sayıda davetli katıldı.

İKP Kurucusu ve Başkanı Nilgün Yıldırım, konuklara “hoşgeldiniz” diyerek başladığı konuşmasında, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran’ın, çalışkan, dik duruşlu ve güçlü bir kadın olarak topluma örnek olduğunu ve Londra’da çok güzel ilişkiler geliştirdiğine değinerek, kendisine bir şükran plaketi sundu.

KKTC Büyükelçisi Zehra Başaran, yaptığı konuşmada Londra’daki güçlü kadın kuruluşlarının önder olduğunu ve başarılı çalışmalara yaptıklarını sevinerek izleyip, takdir ettiğini dile getirdi. “Diplomatlık da böyle bir şey. Ben buraya iki yıllığıma geldiğimi biliyordum. Emekliliğim geldiği için Kuzey Kıbrıs’a dönüyorum. Bu bir veda değil, belki bir başka başlangıçtır. Hayat sürprizlerle doludur. Bu güzel davet için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuklar, ünlü sanatçı Zerrin Tekindor ile tanışarak, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler. Daha önce de İKP’nin konuğu olan sanatçı, tüm konuklarla ayrı ayrı konuşarak, sohbet etti.

İkinci Bahar Derneği’nden büyük bir grubun da çay davetine katıldığı toplantıda, Vatan Türk Müziği Korosu Kurucusu ve Başkanı Türkan Nalbantoğlu, konukların ricası ile “ Eski Dostlar” şarkısını seslendirdi.

Konuklar daha sonra Londra’ya veda eden Büyükelçi Zehra Başaran, sanatçı Zerrin Tekindor ile toplu fotoğraf çektirdiler. Samimi bir ortamda gerçekleşen veda çayında, hanımlar hem kahve ile ilgili detaylı bilgiler öğrendiler. Hem de anlamlı bir gün geçirdiler. Konuklar davet için İKP yöneticilerine teşekkür ettiler.