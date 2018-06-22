Aycan Saraçoğlu şiir kitabını imzaladı

AYCAN Saraçoğlu şiir kitabının tanıtım gecesinde kitapseverlerle 21 Haziran Perşembe akşamı bir araya geldi.

Aycan Saraçoğlu’nun “Bir Kuştur Kollarımda” adlı şiir kitabı Kıbrıs Türk Toplum Merkezinde tanıtıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte şairin yazdığı şiirler Türkçe ve İngilizce okundu.

“Memleket hallerini düşünürsün hep.

Çırpınırsın yaralı kuş misali.

Yurdundan, ait olduklarından ayrı düşmediysen,

O acı sudan tatmadıysan, anlayabilecek misin beni?”…

“Bir Kuştur Kollarımda” adlı şiir kitabının arka kapağında yer alan bu satırlarda; Aycan Saraçoğlu kendi hayat yolculuğu, göç ettiği memleketlerde yaşadığı zorlu günleri ve her şeye rağmen hayata tutuşunu ve mücadelesini anlatıyor.

“Bir Kuştur Kollarımda” isimli şiir kitabında 45 şiir yer alıyor. Bazı şiirler, Yaşar İsmailoğlu tarafından İngilizceye çevrildi.

Kitabın kapak fotoğrafını Dr. Arif Albayrak, kapak düzenlemesini Ürün Saraçoğlu, sayfa düzenlemesini Galeri Kültür ve düzeltmenliğini Derman Saraçoğlu yaptı.

Bu önemli günde kendisini yalnız bırakmayarak heyecanını paylaşan konuklara hitap eden şair Aycan Saraçoğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Yaşadığım çevrede her milletten insanla tanışıp, arkadaş oluyorum. Özellikle iki toplumlu etkinliklere katılıp şiirler okumayı seviyorum. Yabancı arkadaşlarım beni anlamasa da duygularımı hissediyorlar. Bu nedenle şiirlerimi ortak dil olan İngilizceye çevirmek istedim. Kitabın ismi şiirlerde saklı. Her insanın avuçlarının içinde sevgi, barış, güzel yarınlar var.”

Birçok şiir yarışmalarında da çeşitli ödüller alan Saraçoğlu, birçok vakıf ve dernek ile iş birliği içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atıp çeşitli kültür sanat aktivitelerinde de yer alıp, hayatın her alanında üretimi ön planda tutmuş.

“Bir Kuştur Kollarımda” adlı şiir kitabını yayımlayan Saraçoğlu, her milletten arkadaşa sahip olduğu için şiirlerini ortak dil olan İngilizceye de çevirdi.

Geceye katılan konukların bazıları söz alarak Aycan Saraçoğlu’nun şiirlerini okudu ve toplum için yapmış olduğu çalışmalar için övgü dolu sözlerde bulundu.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.