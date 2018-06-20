KKTC’ye direkt uçuş için kampanya başladı

KKTC’ye Charter Direkt Uçak Seferleri İmza kampanyasına destek İÇİN Londra’da yemeği gerçekleştirildi.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, KKTC’ye Charter Direkt Uçak Seferleri İmza kampanyasına destek toplantısı düzenledi. Londra kent merkezindeki Hyatt Regency The Churchill Hotel’te 18 Haziran Pazartesi düzenlenen yemekli toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, iş dünyası temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

İngiltere ve KKTC’deki Kıbrıslı Türk iş adamları İngiltere’den KKTC’ye doğrudan charter uçuşlar için başlatılan mücadelenin yol haritasını belirlemek ve ekonomik girişimler için görüş ve önerilerini birlikte tartıştı.

Londra’da verilen özel yemekte İngiliz milletvekili Iain Duncan’ın direkt uçuşlar için yaptığı girişimin desteklenmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

KAMPANYA DESTEKLENMELİ

İngiltere Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata gecede yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların artık kaldırılması gerektiğini söyledi.

İnsan hakları açısından bir utanç olan bu izolasyonların kaldırılması için Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile bir araya gelerek ortak çalışma başlattıklarını ifade eden Yaşarata, bu çalışmanın bir sonucu olarak önceki gün Kuzey Kıbrıs’a dönük charter direk uçuşların başlatılması için bir imza kampanyası başlatıldığını belirtti. Yaşarata bu gelişmenin önemli olduğunu ifade ederek desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu yönde inisiyatif alarak sürecin başlatılması için önemli bir rol oynayan İngiliz milletvekili Iain Duncan’a teşekkür eden Yaşarata, medya kuruluşlarına bu kampanyanın etkin bir şekilde gerçekleşmesi için katkı yapma çağrısında bulundu.

Muhammet Yaşarata, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine de çağrıda bulunarak turizmin gelişmesi, izolasyonların kaldırılması için etkin kampanyalar düzenlenmesine katkı koymasını istedi.

HUKUK MÜCADELESİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de yaptığı açıklamada başlatılan imza kampanyasına desteklerinin tam olduğunu kaydederek Kıbrıs Türkünün gasp edilen haklarının geri alınması için oda olarak uluslararası hukuk mücadelesi başlatacaklarını ifade etti. Deniz, Avrupa Birliği’nin artık tek seçenek olmadığını kaydederek Ticaret Odası’nın önümüzdeki dönemde vizyon ve misyonunu yeniden gözden geçireceği ve Kıbrıs Türkünün uluslararası hukuk içerisinde mücadelesini sürdürebileceği bir konuma getirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

İZOLASYONLAR KALKMALI

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek direk charter uçuşların başlatılması için başlatılan imza kampanyasının desteklenmesi çağrısı yaptı. Avunduk Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların kaldırılmasının zamanı geldiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal yemekteki konuşmasında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin doğrudan charter uçuşların başlatılması için imzaya açılan kampanyanın başarıya ulaşmasının takipçisi olacaklarını söyledi. Kemal, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile bir araya gelerek oluşturdukları platformun bu konuda önümüzdeki günlerde çalışmalarına devam edileceğini söyledi. Kemal konuşmaların ardından desteklerinden dolayı ilgili kuruluşlara plaket takdim etti.