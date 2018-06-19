Türk toplumu Avrupa’da önemli bir güç BİRLEŞİK Krallık’ta hizmet veren Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID), İngiltere Türk Diyanet Vakfında düzenlemiş olduğu iftar yemeğine çok sayıda davetli katıldı.

BİRLEŞİK Krallık’ta hizmet veren Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID), İngiltere Türk Diyanet Vakfında düzenlemiş olduğu iftar yemeğine çok sayıda davetli katıldı.

13 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen iftira Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Uğur Dilipak, UID Başkanı Erdal Yetimova ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri, farklı din ve etnik gruplarının temsilcileri ve halk katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim ile başlayan iftar programında UID Başkanı Erdal Yetimova, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve AK Parti Milletvekilli Mehmet Uğur Dilipak birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda, toplumsal barış, huzur, birliktelik ve Türk toplumunun Avrupa’da önemli bir güç haline gelmesi vurgulandı.

Açılış konuşmasını yapan UID Başkanı Erdal Yetimova, Türklerin Avrupa’daki başarısını özetleyen bir konuşma yaptı.

Mark Fish’in sözüne değinerek, Yetimova şu ifadeyi kullandı:

“Avrupalı Türklerin durumunu en iyi anlatan ve bugüne ışık tutan çarpıcı sözü Mark Fish söylemiştir; ‘Biz işçi istedik, onlar insan gönderdiler.’ Adeta kendilerini feda ederek Avrupa’ya işçi olarak gelen birinci nesil büyüklerimizin özverileri sayesindedir ki, bugün Avrupa’da tam 5,5 milyonluk bir Türk toplumu kültürünü ve benliğini kaybetmeden varlıklarını sürdürmektedir. Yıllarca ötelenen, ikinci sınıf insan muamelesi gören ve sorunlarına çözüm bulamayan Türk toplumu, Allah’a şükürler olsun ki, şimdi önemli bir güç haline geldi” dedi.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Bilgiç de Ramazan ayının ve bayramın insanlar arasında dayanışma, birlik, kardeşlik değerlerini öne çıkardığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Malumları olduğu üzere uzunca yıllardır Avrupalı Türk Demokratlar Birliği adı altında faaliyetlerini yürüten bu kuruluş geçtiğimiz günlerde Genel Kurul toplantısıyla ismini Uluslararası Demokratlar Birliği olarak güncelledi.

Bu mübarek ayın dünya üzerindeki acıların son bulmasına; güzel dinimizin ulvi mesajlarında zikredildiği üzere dünyada mutlak barışın sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu güzel etkinlik için teşekkürlerimi sunuyor; Ramazan ayının huzur iklimini müteakip erişeceğimiz Ramazan Bayramı’nın hepimiz için sevgi ve mutluluk dolu bir şekilde geçmesini dileyerek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Londra’da temaslar için bulunan AK Parti Kahramanmaraş Vekilli Mehmet Uğur Dilipak ise konuşmasında, 24 Haziran’daki seçimler hakkında konuştu.

“Türkiye’de şu anda önemli bir seçim arifesindeyiz. İnşallah buradaki kardeşlerimiz de, gitsinler muhakkak ve muhakkak bir şekilde oylarına sahip çıksınlar. Öncelikle biz tabii kendi partimize olmasını isteriz ama nereye kullanırlarsa kullansınlar, muhakkak bir şekilde kendi oylarına sahip çıksınlar.” dedi.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar yemeği, cami hocası İsa Karadere’nin okuduğu sofra duası ile son buldu.