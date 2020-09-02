Kuzey Kıbrıs’ın köklü inşaat şirketi Noyanlar’dan yeni kampanya müjdesi

KKTC’nin inşaat sektörünün öncü markalarından Noyanlar Group of Companies’den, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere ve yatırımcılara yeni kampanya müjdesi.

Kuzey Kıbrıs’ın gözdesi olan ve yoğun ilgi gören İskele bölgesi, eşsiz sahili Long Beach, yürüyüş yolları ve birçok sosyal imkânların kolayca ulaşabilir olmasıyla birlikte yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzun zamandır yabancı yatırımcıların sıkça tercih ettiği bölgede yatırımlar hızla artıyor.

İnşaat sektörü konusunda lider firma konumundaolan Noyanlar Group, uzun yıllardır Gazimağusa, Long Beach ve Boğaz bölgelerine yaptıkları dev yatırımlarla dikkat çekerek, gerek yurt dışında ve yurt içinde hiç durmaksızın yaptıgı başarılı tanıtımlar ile müşterilerinin gönüllerini kazanmayı başarmıştır.

‘BAŞARININ TEMELİNDE GÜÇLÜ BİR TAKIM’

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere ve yatırımcılara yönelik yeni kampanyanın müjdesini veren Noyanlar Group Satış Direktörü Zarif Noyan, şu ifadeleri kullandı: “Yakaladıgmız her bir başarının temelinde güçlü bir takım çalışması ve güçlü bir firma olmamız yatmaktadır. 5 binden fazla aileyi ev sahibi yapan şirketimiz, bugün yine birçok yeni projeyi de hayata geçirmeyi hedefliyor. En önde gelen özelliklerimizden biri, müşterilerimizin bütçesine göre fiyat ve özel ödeme olanakları sunmaktayız. Bu durum firmamızın müşteriye verdiği değeri net bir şekilde ortaya koymaktadır.” İşlerine hakim profesyonel bir satış ekibini yönettiğini belirten Noyan, takımın ruhu sayesinde başarıyı sürdürülebilir kıldıklarını sözlerine ekledi.

‘50 AY SIFIR FAİZ ÖDEME İMKÂNI’

Kampanya ile ilgili Zarif Noyan şöyle konuştu: “Ödeme planı ile başlatılan kampanyada, birçok başarılı projelerimiz müşterilerimizin ilgisini çekmeye devam ediyor. 2020 yılsonuna kadar, temelden başlayan projeleri için 50 ay sıfır faiz ödeme imkânı sunuyoruz. Noyanlar Group olarak her zaman müşterimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Farklı ve çeşitli ev modelleri ile birlikte teslime hazır evler ve apartman daireler bulundurmaktayız. Koçanları ile hazır olan evlerimiz, siz değerli yatırımcılarmıza sunmaktan gurur duyarız..

HER MÜŞTERİLERİMİZİN BÜTÇELERİNE GÖRE ÖZEL HİZMET

Noyanlar Group, 1973 yılından günümüze Kuzey Kıbrıs faaliyetlerlene devam edmektedir. Devamlı yenilikçi olup, müşterilermiz bizim bir aile bireyimiz gibi olup onların memnuniyetleri hep onplanda tutmuştur. Royal Sun projemiz birçok değişik ev modelini bünyesinde bulundurmaktadır. Studio modellerinden, 1+1, 2+1 ve 3+1 modelleri ile dikkat çeker.Bu projemideki çok özel ödeme imkânlarını siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Ödeme koşulanı siz kendi bütçenize göre de ayarlayabilirsiniz. Tüm projelerimiz zamanında ve planladığı gibi hayata geçirilip alıcıların ve yatırımcıların firmamıza olan güveni her zaman en üst noktadarır.

‘İNGİLTERE’DEKİ SOYDAŞLARIMIZ VATANLARINA GERİ DÖNSÜN’

İngiltere’deki yaşayan soydaşlarımıza da çağrı yapan Zarif Noyan, İngiltere’de yaşan Kıbrıslı Türklerin öz vatanlarına geri dönmelerini ve memleketlerine sahip çıkmalarını istedi. Noyan, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk genç ve çocukların öz vatanlarının Kıbrıs olduğunu bilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.