Caria Holidays ikinci şubesini Haringey’de açtı

Ucuz bilet ve paket tatil denince akla ilk gelen turizm acentelerinden biri olan Caria Holidays, büyümeye devam ediyor.

Kuzey Londra’nın Enfield Town bölgesinde faaliyetler yürüten firma, Brexit krizine rağmen büyüyor ve yatırım yaparak hem toplumumuza hem de ekonomiye destek veriyor. Başta Türkiye’nin pek çok şehri olmak üzere dünya üzerinde hemen her noktaya uygun fiyatlı direkt uçak biletleri ve tatil paketleri satan firma toplum üyelerimizin en yoğun yaşadığı bölgelerden bir olan Haringey’de ikinci şubesini açtı.

Yaklaşık 5 yıldır turizm sektöründe faaliyetlerini sürdüren Caria Holidays’i, sektördeki 32 yıllık tecrübesi ile Ergin Sertoğlu, 30 yıllık tecrübesiyle Salih İnce ve 5 yıllık tecrübesiyle Selahattin Pınarbaşı yönetiyor.

Geniş bir katılımla gerçekleşen açılışa, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Joanne McCartney, Haringey Belediyesi Başkan Yardımcısı Cllr. Dora Stoycheva, Enfield Belediyesi Başkan Yardımcısı Cllr. Sabri Özaydın, bazı belediye meclis üyelerinin yanı sıra THY Londra Müdürü Celal Baykal ve Corendon Hava Yolları İngiltere Temsilcisi Süleyman Akçil katıldı.

Açılışta konuşan Caria Holidays yöneticilerinden Engin Sertoğlu, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür ederek, başta toplum üyelerimiz olmak üzere Haringey’de yaşayanlara daha yakın olabilmek için yatırım yaptıklarını ve hizmet ağlarını genişlettiklerini ifade etti. Yıllardır Enfield Town’da müşterilerine güven vererek en iyi hizmeti uygun fiyata sunduklarını dile getiren Sertoğlu, bu çabalarının Haringey şubede de devam edeceğini söyledi.

Londra Büyükşehir Belediyesi görevlisi Joanne McCartney ise yaşanan ekonomik kriz sebebiyle pek çok iş yerinin güçlükle ayakta durabildiği bu dönemde Caria Holidays yeni şube açarak insanlara iş olanağı sağladığına dikkat çekerek, “İki seçim bölgemde iki ayrı şubesi olan Caria çalışanlarını kutluyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın ise Türkiye kökenli girişimcilerin son dönemlerde yeni iş yeri açmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Turizm sektörü istihdam piyasasında en yoğun talep gören sektör olarak öne çıkıyor. Bu vesileyle insanlara iş olanakları doğuyor. Caria Holidays yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Alkışlarla kesilen açılış kurdelesinin ardından Ecem Uzgör ve Simon O’Keeffe canlı müzik performansları sergileyerek katılımcıların kulaklarının pasını sildi.

Haringey’deki eski Tulip Holidays’in yerine açılan Caira Holidays şubesi 9 Grand Parade Green Lanes N4 1JX adresinde yer alıyor. Uygun fiyatlı uçak biletleri ve tatil paketleri hakkında detaylı bilgi almak için 0208 211 0001 veya 0745 830 3698 numaralı telefonları arayabilir ya da firmanın internet sitesi cariaholidays.co.uk adresini ziyaret edebilirsiniz.