Turizm Ofisi ve Cyprus Paradise Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için Londra’da fuara katıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başta Birleşik Krallık olmak üzere dünya çapında başarılı bir şekilde tanıtan Cyprus Paradise ve KKTC Londra Turizm Ofisi çalışmalarına devam ediyor.

Başkent Londra’da düzenlenen turizm fuarına katılan Cyprus Paradise, KKTC Londra Turizm Ofisine ayrılan standa yer aldı.

30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuara 53 bin civarında ziyaretçi katılırken, KKTC standına ilgi yine oldu.

KKTC Londra Turizm Ofisinden konu hakkında yapılan resmi açıklama şöyle:

“KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Birleşik Krallıkta 2020 yılına yönelik tanıtım ve reklam çalışmaları kapsamında, Bakanlığımız, Manchester’da 16-20 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan ‘Destinations Manchester 2020’ fuarının ardından 30 Ocak -2 Şubat tarihleri arasında Londra’da Olimpia fuar alanında her yıl düzenlenmekte olan ‘Destinations London 2020’ fuarında yaklaşık 40 metrekarelik bir alanda özel yapılmış tanıtım standında KKTC turizmi tanıtılmıştır.

Yaklaşık 53 bin kişi tarafından ziyaret edilmiş olan fuarda, ziyaretçiler KKTC standına yoğun ilgi göstermiştir. Stantta tur operatörlülerimizden ‘Cyprus Paradise’ ve ‘A1 Cyprus’ fuar süresinde ziyaretçilerin standımıza göstermiş olduğu ilgiden çok mutlu olduklarını, fuar alanında almış oldukları birçok rezervasyona ek olarak ofislerinde telefon yoğunluğu yaşandığı bilgisini vermişlerdir.”

7 Yıl üst üste British Travel Award Altın ödülünü kazanan Cyprus Paradise Genel Müdürü Kemal Kenan, “Fuar süresince ziyaretçiler tarafından standımıza büyük ilgi gösterilmiştir. Kuzey Kıbrıs ile ilgili tarihi, kültürel, sosyal ve gezi amaçlı çok değerli bilgiler paylaşılmıştır. Beğeni kazanılan ürün ve hizmetlerimize yönelik taleplerde artış yaratılmış ve sonuç olarak birçok rezervasyon ve ileriye yönelik beğeni yaratılmıştır. Fuarın hemen ardından artan telefon talepleri bu tarz çalışmaların ne kadar yerinde ve değerli olduğunu göstermektedir.” dedi.

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