Locus Estates’ten kiralık ev getirene 500 pound hediye çeki

GARANTİ Kira sistemiyle ev sahiplerine büyük kolaylık sağlayan Locus Estates, yeni kampanyasıyla kiralık ev getirenlere 500 pound hediye çeki vereceğini duyurdu.

Uzun yıllardır Londra’da emlakçılık hizmeti veren Locus Estates, yeni yıl kampanyasıyla herkesi sevindirecek. Evini kiralamak isteyen ya da kiralık ev sahiplerini kendileriyle tanıştıracak olan aracılara 500 pound hediye çeki vereceklerini duyuran firma, kiralık ev arayan pek çok profesyonel çalışan ve Ankara Anlaşmalıların en kısa sürede kiralık evlere yerleştirilebileceğini açıkladı.

‘GUARANTEED RENTAL’ HİZMETİ

Kiracılardan kaynaklanan sorunlar, ev sahiplerinin her zaman korkulu rüyası olmuştur. Ödenmeyen ya da geciken kiralar, evlerin içine verilen hasarlar, hor kullanılan demirbaş eşyalar, komşulardan gelen şikayetler gibi pek çok sıkıntılar yaşanıla gelmektedir. Kiraların bankaya yatırılıp mülk sahiplerine tam zamanında aktarılması da emlak acentesinin en önemli prensipleri arasında yer alıyor.

Locus Estates’in sunmuş olduğu en önemli hizmetlerden bir diğeri ise ‘Guarenteed Rental’ yani Garanti Kira hizmeti. Bu hizmetin ev sahiplerinin tüm riskini üzerinden aldığını ifade eden firma yetkilileri, bu sistemi şöyle açıklıyor:

“Guaranteed Rental, 3 ile 5 yıl arasında değişen kontratlar ile bir evin emlak şirketi tarafından ev sahibinden kiralanarak, ev sahibinin belirlediği banka hesabına aylık kira ödemesi ile mortgage kredisinin ödenmesidir. Emlakçı firma ile ev sahibi arasında yapılan kontrat mortgage kredisi ödemelerini garanti alırken, evi kiralayan üçüncü şahsın ödemelerini aksatması ya da hiç ödememesi halinde zarar gören taraf emlakçı firmalar oluyor. Ayrıca müşterilerimize emlak sektöründe yaşanabilecek tüm hukuki süreçlerle ilgili danışmanlık hizmetini de ücretsiz olarak sağlıyoruz. Bizimle çalışan tüm müşterilerimizin mutluluğunu, Locus Estates’in işini seven uzman kadrosuna borçluyuz.”

Emlak piyasasında oldukça yaygın olan bu servisin de öncülerinden biri olan Locus Estates, İngiltere, Kıbrıs, Türkiye ve diğer dünya ülkelerinden onlarca müşterisi ile ev sahiplerinin en güvendiği firmalar arasında.

Firmanın farklı bölgelerde bulunan kiralık ve satılık evlerine www.locusestates.com internet sitesi üzerinden göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için firmanın Hackney veya Haringey’de bulunan ofislerini ziyaret edebilirisiniz.

Adres: 4 Stoke Newington High Street, Hackney, N16 7PL

Tel: 020 7249 2004

email: hackney@locusestates.com