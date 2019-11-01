O anı ölümsüzleştirmek için pırlantanızı iyi seçin

GÜNÜMÜZDE evlilik tekliflerinin olmazsa olmaz parçası pırlanta yüzükler. Bütçe ve zevklere uygun olanını bulmaksa artık eskisinden daha kolay. Uzun yıllardır İngiltere’de hizmet veren Gold N Image Kuyumculuk, kendi tasarladığı pırlanta yüzüklerle binlerce kişiyi en güzel günlerinde yalnız bırakmıyor.

Karamehmet ailesi tarafından yönetilen Gold N Image Kuyumculuk, iki farklı adreste hizmet veriyor. Tamamen İngiltere kaynaklı çalışan firma, İngiltere’de üretilen ve sertifikalanan pırlantaları alıp kendi tasarımı olan yüzüklere takarak satıyor.

PIRLANTADA SERTİFİKA ÖNEMLİ

Chingford bölgesindeki dükkanlarında Londra Gazete’yi ağırlayan işletme sahipleri, pek çok konuda bilgi verdi. Evliliğin ön aşaması olarak kabul edilen evlilik teklifleri, hem unutulmaz bir anı hem de bir ömür boyu taşınacak pırlanta yüzük. Günümüzde her türlü üründe sahtecilik yaparak tüketiciyi aldatan insanlar yükte hafif pahada hafif olan kuyumculuk sektöründe de pek çok kişiyi kazıklıyor. Pırlanta yüzük alacak olanları sertifika hakkında uyaran firma yetkilileri, GIA sertifikalı pırlantalara güvenebileceklerini söylüyor. GIA sertifikası uluslararası geçerliliği olan bir pırlanta ve diğer değerli taşlar sertifikasıdır. Kurum tarafından yapılan testler sonucu pırlantaların renklerine, içinin temizliğine, kesim şekline ve boyutuna yani karatına göre kategorileri mevcut. Bir pırlantanın GIA sertifikasında onun tüm özellikleri bulmak mümkün; bu sayede pırlantanın ne kadar değerli olduğunu anlamak da bir o kadar kolay.

ÖZEL TASARIMLAR

Gold N Image Kuyumculuk olarak tamamını kendilerinin tasarladığı pırlanta yüzüklerin yanı sıra talebe göre kişiselleştirme ve yeni tasımların yapılması da mümkün. Usta kuyumcular tarafından yapılan ölçüm ve çizimlerle ortaya çıkan kişiye özel pırlanta yüzükler GIA güvencesiyle Gold N Image Kuyumculukta.

ALYANS YÜZÜKLERDE BOL ÇEŞİT

Alyans yüzüklerde de oldukça iddialı olan firma, yine kendi tasarımı yüzükler ve kişiye özel tarımlarla evlenecek çiftlere pek çok çeşit arasından seçme şansı veriyor. 9, 14 ve 18 ayar altın alyans yüzüklerin yanı sıra gümüş alyans yüzükler de satan firma, bu ürünlerini de İngiltere’de üretiyor.

PAHALI SAATLER

Gold N Image altın ve gümüş mücevherlerin yanı sıra Rolex ve Cartier gibi markalı pahalı saatler de satıyor. İkinci el saatlerin alım ve satımını yapan firma bakım ve tamirini de gerçekleştiriyor.

TAMİR VE FİYAT BİÇME

Her türlü altın, gümüş, pırlanta gibi mücevherlerin tamirini kendi atölyesinde deneyimli ustalarıyla gerçekleştiren firma, ikinci el pahalı saatlerin alım satımının yanı sıra altın, gümüş ve pırlanta gibi mücevherlere fiyat da biçiyor.

Sakarya, İsmet ve Ali Karamehmet yönetiminde faaliyet yürüten Gold N Image Kuyumculuk, Londra’nın Bow ve Chingford bölgelerinde hizmet veriyor.