Kingsland Türk Eczanesi ücretsiz grip aşısı yapıyor

LONDRA’NIN Türk eczanesi olarak bilinen Kingsland Pharmacy, size sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor.

Yıllardır Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak yaşadığı Hackney’de hizmet veren Kingsland Pharmacy, Türk eczacı ve çalışanlarla adeta sağlık durağı haline gelmiş durumda. Özellikle Türkiye ve Kıbrıs’a tatile veya ziyarete gidenlerin tansiyon ve kan şekeri ölçüm aletleri almak için tercih ettiği tek adres olan Kingsland Pharmacy, hava sıcaklıklarının soğumasıyla artan grip salgınlarına karşı ücretsiz aşı imkanı sunuyor.

Sundukları hizmet ve servisleri hakkında Londra Gazete’ye önemli bilgiler veren Muhtar Manji şunları söyledi:

“30 yıla yakın bir süredir Londra’da, özellikle Türkçe konuşan toplumlara hizmet veriyoruz. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte özellikle çocuk ve yaşlıların grip salgınlarına karşı kendilerini korumaları gerekiyor. Çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için sunduğumuz grip aşısı hizmetiyle toplumumuza daha sağlıklı bir kış sezonu geçirme fırsatı sunuyoruz.

Aynı zamanda belirli aralıklarla tansiyon ölçümü yapılması da oldukça önemli. Müşterilerimiz eczanemizde, en son teknoloji ile üretilen şeker ve tansiyon ölçüm aletlerini bulabilirler. Ayrıca memlekete giderken anne babalarına veya sevdiklerine bu aletlerden hediye olarak götürebilirler.”

TATİLE ÇIKMADAN UĞRAYIN

Yurtdışına çıkmadan önce hasta olsun ya da olmasın herkesin eczaneye uğrayarak kendileri hakkındaki özel tavsiyelerini dinlemelerinde fayda gördüğünü ifade eden Manji, “Özellikle kalp aspirini kullanan kişilerin Türkiye’de 75 miligramlık aspirin satılmadığı için seyahat sürelerine bağlı olarak yeterli miktarda yanlarına aldıklarından emin olmalılar. Ayrıca gidecekleri ülkenin iklimine bağlı olarak yanlarında ishal ilacı, güneş kremi, çeşitli vitamin ve minerallerin de temin edilmesi gerekiyor. Öte yandan uçaktan korkan veya yolculukları stresli geçen kişilere rahatlatıcı bitkisel ilaçları reçetesiz olarak verebiliyoruz. Kingsland Pharmacy olarak koca karı ilacı olarak bilenen tedavi yöntemlerine karşı modern tıp ile üretilen bitkisel ilaçların doktor veya eczacılara danışılarak tüketilmesini tavsiye ediyoruz.” dedi.

İlaç satışının yanı sıra grip, menenjit ve hepatit aşılarınızı yaptırabileceğiniz Kingsland Pharmacy’de tansiyon, kan şekeri ve kolesterolünüzü ölçtürebilir uzman diyetisyen yardımı ile fazla kilolarınızdan da kurtulabilirsiniz.

1991 yılından bu yana Londra’da özellikle Türkçe konuşan topluma önemli hizmetlerde bulunan Kingsland Türk Eczanesi ayrıca sigarayı bırakma, sağlıklı kilo verme ve grip aşısı gibi konularda toplumumuza ücretsiz destek veriyor.

Kış mevsimine yaklaştığımız şu günlerde Ekim ayının ortasından Şubat ayının sonuna kadar grip aşılarının yapılması gerektiğini vurgulayan Manji, 65 yaş üzeri kimseler ile astım ya da akciğer hastaları, şeker hastaları, kronik karaciğer ve böbrek hastaları, beyin kanaması geçirenler ve yaşlı bir yakınına bakmakla yükümlü kişilerin grip aşılarını ücretsiz yaptıklarını da vurguladı.

Kingsland Türk Eczanesi, Pazartesi’den Cumartesi’ye Türkçe konuşan elemanlarıyla 406 Kingsland Road, London, E8 4AA adresinde hizmet veriyor. Ücretsiz servisler hakkında bilgi edinmek isteyenler 0207 254 69 10 numaralı telefondan ve www.kingslandpharmacy.co.uk internet sitesinden bilgi alabilirler.