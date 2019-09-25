NG Tiles & Bathroom yeni ürünleri ile göz kamaştırıyor

İNGİLTERE’NİN önde gelen seramik şirketlerinden biri haline gelen NG Tiles & Bathroom, yeni ürümleri ile göz kamaştırıyor.

Banyo ve mutfaklarda tüm yüzeyleri kaplama ve baştan başata donatmak için çözümler üreten NG Tiles & Bathroom, geniş ürün yelpazesi ile her projede yanınızda.

NG Tiles & Bathroom size kaliteli ürünleri uygun bir fiyata sunan güvenebileceğiniz bir marka. Müşterilerine ihtiyaç duydukları profesyonellik ve güvendikleri ürünlerle ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kişiselleştirilmiş bir hizmet sunan firma, bu işin uzmanı olmaktan gurur duyuyor. NG Tiles & Bathroom, size özel estetik, bütçe ve mekan gereksinimlerinize göre seçebileceğiniz geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu yüzden sadece Londra’da lider olmakla kalmıyor, aynı zamanda Birleşik Krallık’ın tamamına hizmet veriyorlar. Bu da onları Britanya’nın en büyük seramik şirketlerinden biri yapıyorlar.

NG Tiles & Bathroom, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünlere sahip, iç ve dış mekanlarda kişisel veya ticari alanlarınıza uygun yapı malzemelerini temin edebileceğiniz bir firma. Banyo, mutfak, zemin, duvar ve hatta dış mekanlarda her alanı kapsayan ürünler ile NG Tiles & Bathroom vizyonunuzu hayata geçirebilir. Talebe özel ebatlardaki ürünler ve özel olarak üretilen ürünlerde fabrika fiyatları sunan firmayla ürünleri özel isteklerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Mermer, seramik, taş, duvar ve yer karoları, ahşap kaplama, mozaik karolar gibi her ürünü NG Tiles & Bathroom tarafından temin edebilirsiniz.

NG Tiles & Bathroom, banyonuz, mutfağınız, eviniz, bahçeniz veya ofisiniz için doğru ürünü bulmanıza yardımcı olur. Farklı mekanların ihtiyaçları da farklıdır; NG Tiles & Bathroom uzman ekibi vizyonunuzu bulmanıza ve yaratmanıza size destek verir.

YENİ ÜRÜNLER GELDİ

Seramikte dünya modasını ve en yeni teknolojileri takip ederek müşterileri ile buluşturan firma her isteği karşılayabilecek envanteri ve profesyonel kadro ile hizmet veriyor. Bu kapsamda yeni gelen ürünlerini devasa showroomunda görücüye çıkaran NG Tiles & Bathroom, ürün tedarikinde de en iddialı firma.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Birçok müşterinin en büyük sorunlarından biri eksik malzemeyi veya son dakikada ihtiyaç duyulan bir ürünü bulmak. NG Tiles & Bathroom, ortaya çıkan sorunları çözmek için haftanın 7 günü müşterileri ile ilgilenir. Londra’daki NG Tiles & Bathroom, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir adrestir.

NG Tiles & Bathroom’u 14 Rigg Approach, Walthamstow, London E10 7QN adresinde ziyaret edip showroomunu gezebilir ya da 0208 988 1818 numaralı telefonu arayarak iletişime geçebilirsiniz.