Avdangate Solicitors her koşulda yanınızda

OSOY kardeşler yönetimindeki Advantage Solicitors, etkili ve dinamik hukuk danışmanlığı ile her koşulda yanınızda.

Uzun yıllardır Londra merkezli dünya çapında profesyonel hukuk hizmeti veren Advantage Solicitors, “Başarının sırrı, doğru bilgiye hızlı erişimdir.” ilkesi ile müvekkillerinin ihtiyaçlarının tam ve eksiksiz tanımlayarak kaliteli hizmet sunuyor.

Müvekkillerinin gizliliği konusunda üst düzey gayret gösteren firma, kurumsal yapısı ile güven veriyor. Alanlarında tam donanımlı hukukçularla farklı diller ve kültürlerden insanlara hizmet veren Advantage Solicitors’ta İngilizce, Türkçe, Kürtçe, Rumca, Bulgarca, Bengalce, Urduca, Guceratça, Kanton Çincesi, Farsça ve Somali dilleri başta olmak üzere hemen her dilde yardım almak mümkün.

Londra Gazete’ye çalışmaları hakkında açıklamalar yapan firma yöneticisi Avukat Fidan Osoy, her koşulda toplumumuzun yanında olduklarını dile getirerek, Advantage Solicitos’un şahıslar ve şirketler için bir güven kapısı olduğunu ifade etti.

KAZA DAVALARI

Avukat Fidan Osoy, her türlü kaza davalarına baktıklarını, bunun için 30 kişiden oluşan profesyonel bir ekiple hizmet verdiklerini, eğer davayı kazanamazlarsa hiçbir ücret talep etmediklerini söyledi. Kaza mağdurlarını da uyaran Osoy, kaza geçirenlerin derhal polisten ve doktordan tutanak alarak kendilerine ulaşmaları gerektiğini aksi taktirde üç yılın sonunda dava açma haklarını kaybedeceklerini belirtti.

BOŞANMA VE AYRILIK

Aile sorunlarının gizlilik ve yüksek özen gerektiren konular olduğunu vurgulayan Osoy, boşanma ve ayrılık işlemlerinde uzman kadro ile müvekkillerinin yanlarında olduklarını dile getirdi. Osoy ayrıca, mal varlığının nasıl paylaşılacağı ve çocukların vekaleti konularında da danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

AİLE İÇİ ŞİDDET

Advantage Solicitors, aile içinde yaşanan şiddet ve taciz olaylarına karşı kadın ve erkek bireylerin yasal haklarını koruyor ve onlara daha huzurlu bir hayat yaşamalarında danışmanlık yapıyor.

ÇOCUK DAVALARI

Fidan Osoy, bireylerin profesyonel uzmanlık gerektiren çocuk davalarında da hizmet verdiklerini belirterek, evlat edinme, taşıyıcı annelik, özel vasi tayini ve çocukları yurtdışına çıkarma konularında Advantage Solicitors’a güvenebileceklerini ifade etti.

SÖZLEŞME VE VASİYETNAME

Birlikte yaşamaya veya evlenmeye karar veren çiftler için özel sözleşmeler hazırladıklarını belirten Osoy, vefattan önceden hazırlanacak vasiyetnamelerin doğabilecek büyük sorunların önüne geçtiğini söyledi.

DEVLET YARDIMLARI

Avukat Osoy, maddi yardıma ihtiyacı olanlar için devletin ve yerel belediyelerin sundukları sosyal yardımların alınmasında da hizmet verdikleri söyledi.

OTURUM VE GÖÇMENLİK

Fidan Osoy, vize, oturum ve göçmenlik konularındaki deneyim ve tecrübeleri ile başta Ankara Anlaşması, aile birleşimi, öğrenci vizeleri ve kaçak statüsündeki bireylerin Birleşik Krallık’ta ikametleri için gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

TÜRK HUKUKU FALİYETLERİ

Advantage Solicitors bünyesinde hizmet veren Türk hukuku uzmanları ve Türkiye’de anlaşmalı hukuk firması aracılığı ile müvekkillerinin işlerini kolaylıkla ve hızlıca hallettiklerini söyleyen Osoy, pek çok konuda Türkiye’ye gitmeye gerek kalmadan sorunları çözdüklerini dile getirdi.

Detaylı bilgi için 0208 807 1676 numarasını arayabilirsiniz ya da 273 Fore Street, Edmonton, London, N9 0PD adresini ziyaret edebilirsiniz.