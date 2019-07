Happy Days Holiday yeni adresine taşındı

TOPLUMUMUZ tarafından en çok tercih edilen seyahat acentelerinden biri olan Happy Days Holiday, yeni adresinde yeni ve avantajlı kampanyaları ile hizmet vermeye devam ediyor.

46 yıldır profesyonel bir ekiple dünyanın her yerine en ekonomik paket tatil, tur ve uçak bileti hizmeti veren Happy Days Holiday artık 355 Green Lanes, Harringay, N4 1DZ adresinde hizmet vereceğini duyurdu.

Hizmet kalitesinden ödün vermeden ticari faaliyetine devam eden Happy Days Holiday’in direktörü Saffet Başpınarlı şirketin on yıllardır müşterilerin güveni ve isteklerini karşılayacak bir sistemde hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Başpınarlı şöyle devam etti:

“Toplumdaki ilk seyahat acentelerindeniz. Happy Days Holiday isminin markalaşması ve yarım yüzyıla ulaşmamızın nedeni, müşterilerimizin güvenini, memnuniyetini ve her şeyden önce yenilikleri ilke edinmiş bir şirket olarak öne çıkan hizmet kalitemizde çıtayı hep yükseltmemizdendir.”

Başpınarlı Happy Days Holiday’in hizmetlerini de şöyle açıkladı:

“Kuzey Kıbrıs ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerine paket tatil ve uçak biletleri satıyoruz. Şirketimizin parolası “Fly now pay later – Şimdi uç, sonra öde”. Müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin nedenlerinden biri, 46 yıldır burada hizmet vermemiz ve yeniliklerimizdir.”

Başpınarlı, müşterilerine Happy Days Holiday’in ATOL lisansı olması ve müşterilerimizin yapacakları tatillerinin ve paket uçuşlarının garantisi olduğunu hatırlatarak, “Dünyanın her yerine uçuşlarımız ve paket tatillerimizin var. Bu nedenler toplum üyelerimizi bizimle farkı yaşamaya davet ediyoruz.”

İnanılmaz yaz kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için 355 Green Lanes, Harringay, N4 1DZ adresinde hizmet veren Happy Days Holiday’i ziyaret edebilir ya da 0208 800 3836, 0207 9938363 veya 07702 516 555 numaralı telefonları arayabilirsiniz.