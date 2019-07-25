YAZ aylarının gelmesi ile artan tatil taleplerini karşılamak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından inanılmaz fırsatlar sunan Caria Holidays ile tatile gitmenin tam zamanı.

Londra’da turizm sektörüne ciddi katkı yapmayı başaran Caria Holidays, müşterilerine en uygun fiyat ve avantajlarla dünyanın her bölgesinde tatil fırsatı sunuyor. Engin Sertoğlu, Selahattin Pınarbaşı ve Salih İnce yönetiminde Enfield’de hizmet veren Caria Holidays, Türkiye, KKTC, İspanya, İtalya, Yunanistan olmak üzere dünyanın hemen her ülkesine uçak biletleri ve paket tatil kampanyaları ile herkesi mutlu ediyor.

Caria Holidays, başta Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’a uçak bileti, paket tatil ve otel rezervasyonları olmak üzere dünyanın her yerine en uygun fiyatlı seçenekleri sunmanın yanı sıra yüzde 100 müşteri memnuniyetini esas alan çalışma sistemiyle de büyük takdir topluyor.

YAZ DEMEK TATİL DEMEK

Sıcak havaların, güneşin ve denizin tadını sevdiklerinizle birlikte çıkarmak için öze fırsatlar Caria Holidays’te. Londra Heathrow Havalimanından Lefkoşa Ercan Havalimanına THY konforu ve 30 kilo bagaj hakkı ile en uygun fiyatlı uçak biletlerinizi Caria Holidays güvence ile alın hem kafanız rahat olsun hem cüzdanınız.

EYLÜL – EKİM HAVASI KIBRIS’TA TATİL MOLASI

Alışık olmayanlar için Kıbrıs’ta yaz ayları çok sıcak geçiyor fakat Eylül ayı ile birlikte serinlemeye başlayan havalar yılın en güzel tatil sezonunun başlangıcı oluyor. Özellikle Kıbrıs’ta hem tatil yapmak hem de ailesini ve sevdiklerini görmek isteyenler için özel fırsatlar yine Caria Holiday’te. Firmanın yapmış olduğu özel anlaşma ile paket tatil ile alınan gidiş dönüş uçak biletlerinin dönüş tarihi süre sınırı olmadan uzatılabiliyor.

TÜRKİYE’NİN İNCİSİ ANTALYA

Tatil denince akla ilk gelen adreslerden olan Antalya bu yaz bambaşka! Her yıl milyonlarca turisti ağılayan şehirde en güzel ve en özel tatil fırsatlarını Caria Holidays ile yakalayın. THY ile yapılan anlaşma çerçevesinde Gatwick Havalimanından direkt uçuşla Antalya Havalimanına uçma ve paket tatil kampanyaları ile unutulmaz bir yaz geçirme şansını elde edin.

TURİZMDE 30 YILLIK TECRÜBE

Turizm sektöründe 30 yıllık tecrübesi bulunan Engin Sertoğlu, faaliyetlerini 3 yıldır işadamı Selahattin Pınarbaşı ve profesyonel ekibiyle sürdürüyor. Sektördeki bilgi birikimini Caria Holidays’e taşıyan Engin Sertoğlu, sergiledikleri performansla kısa zamanda başta Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk toplumu olmak üzere değişik etnik kökenlerden geniş bir müşteri kitlesi edinmiş durumda.

Caria Holidays’te herkese ve her keseye uygun tatil seçeneği olduğuna dikkat çeken Engin Sertoğlu, yaza özel kampanyaların kaçırılmayacak cinsten olduğunu dile getirdi.

Haftanın 7 günü açık olan Caria Holidays, Pazartesi’den Cuma’ya 09.00- 19.00, Cumartesi 10.00-18.00, Pazar ise 11.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 12 Savoy Parade Southbury Road Enfield EN1 1RT adresinde hizmet veren Caria Holidays’e 020 3795 8828 numaralı telefondan veya info@cariaholidays.co.uk e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.