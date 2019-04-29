Accounting Direct Plus’tan, Hayır Kurumlarıyla ilgili önemli bilgilendirme!

Londra ve Britanya’nın önde gelen muhasebe ve danışmanlık şirketlerinden olan Accounting Direct Plus, İngiltere’de bulunan Hayır Kurumları’nın uyması gereken kuralları Londra Gazete ile paylaştı.

Hayır Kurumlarının düzgün bir şekilde yürütülmediğine veya üyelerin yararına değil, başkalarının yararına çalıştırıldığına dair birçok endişe olduğunu dile getiren Kannur, “Basında, hayır kurumlarının nasıl çalıştığına ve mütevelli heyetlerinin nasıl oluşturulduğuna dair çok sayıda raporlar yapıldı” dedi.

Accounting Direct Plus ortaklarından Enver Kannur, hayır kurumlarının çalışma prensipleri ve uyması gereken kurallar olduğuna dikkat çekerek, “Aşağıda, Hayır Kurumlarının nasıl çalışması ve yapılanması konusunda hangi kurallara uyması gerektiği detaylı olarak açıklandı. İyi yönetimin yürürlükte olduğunu göstermek için, iyi bir çalışma planlaması yapılmalıdır. Bu, üyeler veya herhangi başka kişiler tarafından karşılaşılan bir sorun sonucunda kurumu garanti altına almaya yardımcı olur. Aynı zamanda kurallar çerçevesinde işleyen hayır kuruluşları, Mütevelli heyetinde bulunan kişilerin de sorumlulukları ve görevlerini bilmesi, kurallara uygun hareket etmesi konusunda yol gösterir.” şeklinde konuştu.

Kannur, hayır kurumlarının tüzüğünü ve uyması gereken kuralları şöyle açıkladı:

HAYIR KURUMLARININ MÜTEVELLİ DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ

Başlangıç

Hayır Kurumunun Mütevelli Heyeti’nde görev yapanların, hem Şirket Yasası uyarınca hem de Mütevelli Heyeti olarak sorumlulukları vardır. Bunun bir parçası olarak, her bir Mütevelli’den, bu belgede belirtilen Davranış Tüzüğüne uymayı kabul etmesi ve sonunda bildirimi imzalaması istenir.

Tüzüğün Amacı

Kurallar, bunu sağlamak için Hayır Kurumunun Mütevelli Heyeti’nden beklenen standartları tanımlamayı amaçlar.

Organizasyon etkili, açık ve hesap verebilir olmalı;

En yüksek dürüstlük ve yönetim standartlarına ulaşılmış olmalı ve

Herhangi bir personel ve danışmanla çalışma ilişkisi üretken ve destekleyicidir.

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ

Çıkarlar dışında hareket etme

Mütevelli Heyeti, bir bütün olarak Hayır Kurumunun çıkarlarına en uygun ve sağduyulu davranma konusunda genel bir görev görür. Kendileri, aileleri, arkadaşları veya geldikleri organizasyon için maddi veya diğer maddi menfaatler elde etmek için hareket etmemelidirler.

Dürüstlük

Hayır Kurumunun veya personelinin, itibarını zedeleyecek veya zarar vermeyecek şekilde çalışmalarını yürütmelidir. Daha spesifik olarak:

Kendilerini, rollerinin performansında etkilemek isteyen dış şahıslar veya kuruluşlar için herhangi bir finansal veya başka yükümlülük altına sokmamalı;

Fiili uygunsuzluktan ve uygunsuz davranışların ortaya çıkmasından kaçınmak;

Kararlarını etkilemesi makul olarak düşünülebilecek hediyeler ve ikramları kabul etmekten kaçınmalıdır.

Tarafsızlık

Görevlerini yerine getirirken, sözleşmeleri ödüllendiren randevuları vermek, bireyleri ödüller ve menfaatler için tavsiye etmek veya başka bir işi yapmak dahil olmak üzere, Mütevelli Heyeti kararların yalnızca liyakatten alınmasını sağlamalıdır. Kendileri uzmanlıklarının olmadığı alanlarda kararlar verirken, Mütevelli Heyetine uygun profesyonel tavsiyelerde bulunmalıdır.

Sorumluluk

Mütevelli Heyeti:

Anayasal ve yasal gerekliliklere uyma ve Yardım Kurumuna olan güvenini koruyacak şekilde en iyi uygulamalara uyma yükümlülü;

Kararları, Kurulun etkinliği ve kuruluşun performansı için Hayır Kurumuna ve diğer paydaşlara karşı sorumludur.

Açılık

Mütevelli Heyeti, kararlar ve gerçekleştirdikleri eylemler hakkında mümkün olduğunca açık olmalı. Mümkün olduğunca kararları için açıklayıcı bilgi vermeli ve daha geniş bir bilgi talep edildiği zaman açıkça bilgileri sunmalıdır.

Doğruluk

Mütevelli Heyeti’nin makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınması görevi vardır. Özellikle, görüşülmekte olan herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir ilgi duymaları gerekmektedir. Bunun aksi:

Ya gerçek bir önyargı tehlikesi yaratır veya

Başkalarının kararı etkileyebileceğini düşünmelerine neden olabilecek makul bir sebep olabilir. Kalan Mütevelli Heyeti aksi kararlaştırmazsa, ilginin mahiyetini beyan etmeli ve odadan çekilmelidir.

Liderlik

Mütevelli Heyeti liderinin görevleri:

Liderlik ilkelerini yerine getirmek ve desteklemek

Tüm toplantılara düzenli olarak katılmaya çalışarak, uygun ve etkin bir şekilde hazırlanmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak;

Kurulun tüm tartışmalarına adil ve açık görüşlü bir görünüm getirmek ve tüm kararların Hayır Kurumunun çıkarlarına çıkarılmasını sağlamak;

Herhangi bir personelin rolüne saygı duymak;

Kurul ve personel arasındaki rol farklılıklarını kabul edip saygı göstererek, onursal memurların, Kurul ve herhangi bir personelin, Hayır Kurumunun yararına etkili ve tutarlı bir şekilde çalışmasını ve karşılıklı olarak destekleyici ve sadık bir ilişki geliştirmesini sağlamak;

Yetkilendirilmiş bir makamı, herhangi birine veya herhangi bir personele vermiş olmak, dikkatli ya da tek tek ve toplu olarak – sözle veya eylemle zarar vermemek için dikkatli olmak.

Mütevelli Heyeti Deklarasyonu

Mütevelli Heyeti deklarasyonu (bildirisi) aşağıda sıralanan maddelerden oluşur ve bu maddelere uyan kişilerin heyete dahil olması gerekir:

18 yaşın üzerindeyim.

Maddi olarak sorunum yok. (İflas etmiyorum)

Daha önce bir Mahkeme kararı ya da Hayırseverlik Komisyon Üyeleri tarafından, bir hayır kurumunun güvencesinden alınmamıştım.

1986 tarihli Şirket Müdürlerinin Diskalifiye Yasası uyarınca diskalifiye emri almıyorum.

Yukarıdakilerin ışığında, 1993 tarihli Hayırseverler Yasası (Bölüm 72) tarafından hayırsever yardımcısı olarak davranmamdan diskalifiye edilmiyorum.

Mütevelli Heyeti olarak sorumluluk ve görevlerimi iyi niyetle ve yasaya uygun olarak ve Hayır Kurumunun hedefleri/misyonu çerçevesinde yerine getirmeyi taahhüt ederim.

Bir çıkar çatışması bildirgesinde resmi olarak bildirdiğim durumlar dışında, ‘Hayır Kurumlarının adı’ ile (şahsen veya aile veya iş bağlantıları yoluyla) çatışan herhangi bir maddi menfaatim yok. Mütevelli sahiplerinin kişisel çıkarlarımı etkileyen bir karar vermeleri gereken herhangi bir toplantıya özel olarak bu tür bir ilgiyi bildireceğim ve aksi kararlaştırılmadığı sürece, tamamen bu konuda herhangi bir karar almadığım ve oy kullanamayacağımı belirleyeceğim.

Mütevelli Heyeti için bu Uygulama Kurallarına uyacağım.”

Londra’da faaliyet gösteren deneyimli muhasebe şirketlerinden Accounting Direct Plus’a ulaşmak için 020 8886 9222 numaralı telefondan veya www.accountingdirectplus.com internet adresinden veya 293 GreenLanes, London N13 4XS adresinden ziyaret edebilirsiniz.