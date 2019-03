Kalite ve uygun fiyat için; Floors & Doors Ltd

YÜKSEK kalite ve estetiği birleştiren ve kapı yapımı alanında uzman işletme Floors & Doors Ltd, Londra’da uzun senelerdir Palmers Green’de bulunan merkezlerinde faaliyet göstermeye devam ediyor.

Geniş yelpazeye yayılan modelleriyle, her bütçeden ve zevkten isteğe cevap veren Floors & Doors Ltd; blind, çelik kapı, çift camlı pencere, uPVC kapılar, kompozit kapılar, hafif boyalı camlar, lamine cam pencere, stüdyo camları ve daha birçok alternatifi müşterilerinin beğenisine sunarak, aynı zamanda kendi özel imzasıyla meşe odunundan yapılan elegant kapılar da yapıyor.

Sağlamlığı, kalitesi ve işlenme sürecinin hassasiyeti anlamında materyal olarak kalitesi ve zarafetinden senelerdir ödün vermeyen meşe ağacı, Floors & Doors Ltd tarafından özenle seçilen kapı modellerinin başında geliyor.

“ÖZEL TASARIMLARLA, MÜŞTERİLERİMİZİ MUTLU EDİYORUZ”

Londra Gazete’ye konuşan Şirket Yöneticisi Nicolas Shengaris, açıklamasında meşe odununun hassas bir niteliğe sahip olduğunu dolayısıyla materyal yapımı sürecinde ekstra ilgi ve emek isteyen bir süreçten geçtiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Meşe odunu, kapılarda ve duvarlarda her zaman elegant ve asil duran bir materyal olmanın yanı sıra hem sağlam hem de göze çarpan dokusuyla sıklıkla tercih edilen bir ürün. Floors & Doors Ltd olarak yine aynı özen ve hassasiyetle işlenerek artık şirketimizin imzası haline gelmiş ünlü meşe odunu kapılarını oluşturuyor. Her şeyden önce müşteri memnuniyetini ön plana almamızın bir diğer sebebi de verdiğimiz emeğin ve sunduğumuz fiyatların senelerdir her daim müşterilerimiz tarafından takdir edilmesi. Bizler, Floors & Doors Ltd olarak müşterilerimizle artık birer aile olmuş durumdayız.”

Gri, beyaz ve salt meşe rengi gibi seçeneklerle müşterileriyle buluşan Floors & Doors Ltd, aynı zamanda isteğe ve tercihlere göre müşteriye özel tasarımlarla sizleri kalite, zevk ve fiyatlandırma konusunda mutlu etmeye hazır.

KALİTELİ VE UYGUN FİYATA ZEMİN DÖŞEMESİ

Yer ve zemin döşemelerinde de en kaliteli şekilde hizmet veren Floors & Doors Ltd’de en kaliteli ve en uygun fiyatlardaki laminen kaplamalar ve parkeler sizleri bekliyor.

Geniş renk seçeneği ile döşeyeceğiniz alana en uygun ürünler kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz yapılar oluşturuyor.

FLOORS & DOORS, LONDRA’DA

Floors & Doors Ltd’ye 124 – 126 Green Lanes – Palmers Green N13 5UN Londra adresinden ve 020 8886 3088 – 020 8886 5622 numaralı telefonlardan da ulaşabilirsiniz.