Cobblers Coffee, Edmonton’da hizmete açıldı Cobblers Coffee, Edmonton’da farklı ve sıcak bir mekan konsepti ile açılışını yaptı.

Cobblers Coffee Edmonton’da bulunan 241 Fore Street’e görkemli bir açılış töreni ile hizmete açıldı. Farklı bir cafe konsepti ile hizmete açılan Cobblers Coffee, müşterilerine güler yüzlü çalışanları ile sıcak bir ortam sunuyor. Açılış törenine Cobblers Coffee’nin sahipleri Soner Mustafa, Mustafa Mustafa ve Ayşegül Mustafa’nın yanı sıra dostları ve sevenleri katılım gösterdi.

Kurdele kesiminden sonra misafirlere ikramlar sunuldu. Cobblers Coffee’nin sahiplerinden Soner Mustafa, böyle bir mekanı hizmete açmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek , bölgede yaşayanlara buradaki lezzet ve ortamdan zevk alarak vakit geçirebilecekleri bir mekan olduğunu belirtti.

Cobblers Coffee’ye 241 Fore Street, Edmonton, N18 2TY adresinden ulaşabilir Cobblers.Coffee insatagram adresinden takip edebilirsiniz.