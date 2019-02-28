MOT Tester olmak için büyük fırsat!

OTOMOTİV sektöründe öncü bir kuruluş olmaya devam eden1 Stop MOT Centre, bir yeniliğe daha imza atarak meslek sahibi olmak isteyenleri hayalleri ile buluşturacak.

Edmonton’da hizmet vermekte olan 1 Stop MOT Centre, geleceğin ustalarını da yetiştirmek için kolları sıvadı. 1 Stop MOT Centre, Institute of the Motor Industry tarafından onaylı belge alma imkanı sağlayarak, motor teknisyeni olmanız için fırsat tanıyor.

1 Stop MOT Centre, Londra’da yetkili eğitim merkezi olarak, 3-4 günü kapsayan eğitimler veriyor.

Eğitim almak isteyenlerin öncelikle full UK driving licence, Level 3 Mechanical repair and services diploması ve inspection kursunu geçmesi gerekiyor.

“MESLEK SAHİBİ OLMAYAN KİMSE KALMAYACAK”

Londra Gazete’ye konuşan 1 Stop MOT yöneticisi Serdar Sarı şunları söyledi:

“Artık meslek sahibi olmayan kimse kalmayacak. Motor Endüstrisi Enstitüsü (The Institute of the Motor Industry) tarafından resmi yetki verilen 1 Stop MOT adından söz ettirecek ustalar yetiştirecek. Tecrübeli kadromuz tarafından verilecek derslerle onlarca ülkede kabul edilen sertifika eğitimini tamamlayan kursiyerler kendi tamirhanemizde uygulamalı öğretim fırsatını da yakalamış olacak. Eğitime katılan usta adayları sınavı geçmeleri halinde sertifikalarını alarak devlet tarafından tanınan ve kabul edilen birer usta olmaya hak kazanacaklar. Ayrıca bunun yanında araç teknolojisini geliştiren ve elektrikli araçlar hakkında dersler verilecektir.”

DERSLER BAŞLADI

Firma yöneticisi Serdar Sarı, meslek sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Sarı, IMI’dan aldıkları yetkiyle derslere başladıklarını duyurdu.

BU FIRSAT KAÇMAZ

Dileyen herkesi meslek sahibi yapacak bu fırsat özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen deneyimli ustaların yaşadıkları sertifika sorununa da çözüm olacak. Ayrıca firma yöneticisi Sarı, gençlerin böylesi bir fırsatın kaçırmaması gerektiğini ve bu fırsatın yalnızca erkekler için geçerli olmadığını söyledi. Sarı, motor endüstrisi ile ilgilenen kadınların da bu kursu kaçırmaması için çağrı yaptı.

HEMEN ARAYIN

1 Stop MOT tarafından başlatılacak sertifika eğitimlerine katılmak için Serdar Sarı’yı 0790 842 3108 numarasından arayabilirsiniz.