Hawkes Property Group, yeni sezona hazır

Kuzey Londra’da Stoke Newington bölgesinde emlak hizmeti veren Hawkes Property, kendi alanında kazandığı başarı garfiğini yeni sezonda yaptığı yeni işlerle yükseltmeye devam ediyor.

Londra ve İngiltere’de gayrimenkul piyasasındaki potansiyel değişime ve etkileşime sahip olan bir kadro ile sektördeki yelpazesini geniş tutan Hawkes Property, müşterilerine kaliteli bir hizmet sunma noktasında iddialı davranıyor.

Gayrimenkul sahipleri yada gayrimankul sahibi olmaya aday olan herkesin isteklerine, proje aşamasından teslimata kadar hizmet veren Hawkes Property Group, tecrübeli kadrosu ile birlikte müşterilerinin taleplerine cevap olmakta.

Hawkes Property Group sahiplerinde Zeynel Akdoğan, 2018 yılında HawkesPropertyGroup olarak çok güzel işlere imza attıklarını belirterek yeni sezona hızlı bir şekilde giriş yaptıklarını dile getirdi.

İngiltere’de yaşanan ekonomik dalgalanmaları iyi bir şekilde okuyan Akdoğan, son dönemlerde değişkenlik gösteren emlak piyasasındaki oranların, alınacak iyi bir hizmet ile fırsata dönüştürülebileceğini aktardı.

Emlak piyasında yıllardır hizmet vermekte olduklarını ifade eden Akdoğan, “Firma olarak Kuzey Londra’da etkili bir marka haline gelmemizin tek sebebi verdiğimiz hizmetin kaliteli olaması ve müşteri memnuniyetini bir odak haline getirmiş olmamızdır” dedi. Akdoğan hizmet yelpazesindeki çeşitliliğe vurgu yaparak Kuzey Londra’da tanınan ve güven duyulan bir marka haline geldiklerini belirtti.

Akdoğan, bünyelerinde kiralama ve mülk yönetimi, her türlü yapım ve dizayn işleri, gaz ve elektirik sertifikaları, mülk alım ve satım işleri, portfolio yönetimi, emlak danışmanlığı, mortage ayarlama ve bilgilendirme, bina sigortası gibi bir çok hizmet verildiğini söyledi.

Bu sayede mortgage tavsiyesi, yatırımın püf noktaları, özel bina kontrolü, tasarım ve inşaat, emlak sigortası, uluslararası emlak satışı, emlak bakım ve onarımı gibi hassas konular için ayrı ayrı yerlere baş vurmaktansa; Hawkes Property’de tüm bu işlemleri tek seferde halletme imkanına sahip olabiliyorsunuz.

Uluslararası ve Avrupa Birliği standarlarına uygun olduğunu belgeleyen BCS ve RICS sertifikalarına sahip olan Hawkes Property Group, Chartered Association of Building Engineers (CABE) üyesi olarak da güvenilirliğini daha da arttırıyor.

63 Stoke Newington High Street N16 8EL adresinde kapılarını açık tutan Hawkes Property ofisinden daha geniş bilgi almak için 0207 241 65 63 numaralı telefonu arayabilir yada www.hawkesproperties.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.