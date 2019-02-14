Kuzey Londra’nın emlak acentesi “Relocation Homes” yeni adresinde

Relocation Homes, Londra’da uzun yıllardır emlak piyasasında hizmet veren bir acente olarak bulundukları bölgeden Edmonton’a taşındı.

YENİ ADRESTE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORLAR

Londra’da yıllardır emlak sektörünün içerisinde önemli bir tecrübe ve çalışma potansiyelini barındıran Relocation Homes acentesinin sahipleri Osman İskeleliler ve Kaya Beserler, yeni taşıdıkları acentenin açılışının geçen Cumartesi günü yaptılar. Acente, verdiği hizmete ise ara vermeden devam ediyor. Taşındıkları yeni bölgede görkemli bir açılış yapan Relocation Homes, çalışanları ve dostları ile birlikte düzenledikleri kurdele töreninden sonra kapılarını açtı.

Emlak sektöründe 16 yıla aşkın bir süredir çalışan Osman İskeleliler ve Kaya Beserler, yıllardır piysada edindikleri tecrübe ve profesyonelliği Relocation Homes çatısı altında birleştirerek müsterilerinin taleplerine cevap vermeyedevam ediyorlar.

Londra’daki yerel bir çalışma pratiğine sahip olan Kıbrıslı Türk Relocation Homes kurucuları, sahibi oldukları emlak acentesinin bağımsız bir şekilde “ARLA” ve “Mülkiyet Ombudsmanı” üyesi olduklarını vurguladılar.

Relocation Homes acentesinin kurucusu ve ortağı olan Osman İskeleliler, kurudukları bu firmanın temelinde uzun bir deneyim ve tecrübe ağının olduğunu, Kuzey Londra çevresindeki bütün bölgeleri kapsayan geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduğunu ifade etti. İskeleliler,“Gerek bağlı olduğumuz kurumlar, gerek çalışma prensiplerimiz, belirli bir uygulama metodu çerçevesinde hizmet kalitemizi en üst seviyede tutuyor.”şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta yaşayan ev sahiplerinin evlerini yönettiklerini belirten İskeleliler, emlak işleri için profesyonel bir hizmet arayanların Edmonton’da bulunan Relocation Homesile iletişime geçmelerinin yeterli olabileceğini vurguladı.

Emlak sektörüne genç yaşlarda atılan Relocation Homes’un ortağı olan Kaya Beserler, yıllardır içinde büyüdükleri emlak piyasanın hafızası olduklarını ifade ederek, ev sahiplerine ve kiracılara verdikleri hizmet kalitesini her zaman yüksek tutmaya çalıştıklarını belitti. Beserler, “Emlak piyasındaki yasal düzenlemelere ve prosedürlere hakim olan ekibimiz, müşterilerin kaldıkları evi en kısa sürede mülk edinmede ve en yüksek oranı tutturma noktasında çok profesyonel bir hizmet veriyoruz. Bu noktada bütün müsterilerimize kişisel bir hizmet veriyoruz” dedi.

MÜLK SAHİPLERİNE, 99 POUND KARŞILIĞINDA PAKET HİZMETİ

Relocation Homes, müşterilere sunudukları çeşitli paket fırsatları ile hizmet ağını ve sınırını genişletiyor. Mülksahiplerine yılda 99 pound karşılığında mülklerini kiralayabilecekleri özel bir paket sunan acente, sunduğu paketin içerisinde fotoğrafçılık, değer biçme ve pazarlama gibi hizmetler de sunuyor.

Relocation Homes emlak acentesinin verdiği hizmetten fayadalanmak isteyenlerin 287 Hertford Rd, Edmonton, N9 7ES adresine uğramaları veya 020 3302 2088 numaralı telefondan kontak kurmaları yeterli olacaktır

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