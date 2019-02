1 Stop MOT ile meslek sahibi olacaksınız

EDMONTON’DA hizmet vermekte olan 1 Stop MOT Centre, otomotiv sektöründe öncü bir kuruluş olmaya devam ederken, bir yeniliğe daha imza atarak meslek sahibi olmak isteyenleri hayalleri ile buluşturacak.

Başarılı işadamı Serdar Sarı yönetiminde uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden 1 Stop MOT, artık sadece bir tamirhane değil, aynı zamanda geleceğin ustalarını da yetiştirecek. Daha önce devlet tarafından verilen derslerin özelleştirilmesinin ardından girişimde bulunan Sarı, Türkçe konuşan toplum başta olmak üzere geleceğin ustalarını yetiştirmek için kolları sıvadı.

“MESLEK SAHİBİ OLMAYAN KİMSE KALMAYACAK”

Londra Gazete’ye konuşan Serdar Sarı şunları söyledi:

“Artık meslek sahibi olmayan kimse kalmayacak. Motor Endüstrisi Enstitüsü (The Institute of the Motor Industry) tarafından resmi yetki verilen 1 Stop MOT adından söz ettirecek ustalar yetiştirecek. Tecrübeli kadromuz tarafından verilecek derslerle onlarca ülkede kabul edilen sertifika eğitimini tamamlayan kursiyerler kendi tamirhanemizde uygulamalı öğretim fırsatını da yakalamış olacak. Eğitime katılan usta adayları sınavı geçmeleri halinde sertifikalarını alarak devlet tarafından tanınan ve kabul edilen birer usta olmaya hak kazanacaklar. Ayrıca bunun yanında araç teknolojisini geliştiren ve elektrikli araçlar hakkında dersler verilecektir.”

DERSLER BAŞLADI

Firma yöneticisi Serdar Sarı, meslek sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Sarı, IMI’dan aldıkları yetkiyle derslere başladıklarını duyurdu.

BU FIRSAT KAÇMAZ

Dileyen herkesi meslek sahibi yapacak bu fırsat özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen deneyimli ustaların yaşadıkları sertifika sorununa da çözüm olacak. Ayrıca firma yöneticisi Sarı, gençlerin böylesi bir fırsatın kaçırmaması gerektiğini ve bu fırsatın yalnızca erkekler için geçerli olmadığını söyledi. Sarı, motor endüstrisi ile ilgilenen kadınların da bu kursu kaçırmaması için çağrı yaptı.

HEMEN ARAYIN

1 Stop MOT tarafından başlatılacak sertifika eğitimlerine katılmak için Serdar Sarı’yı 0790 842 3108 numarasından arayabilir