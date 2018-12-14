Happy Days Holiday Canterbury gezisi gerçekleşti

HARİNGEY’DE hizmet veren, Londra’nın tecrübeli turizm acentelerinden Happy Days Holiday’in organize ettiği Canterbury gezisi 9 Aralık Pazar günü gerçekleşti.

Başarılı tur operatörü sadece yurtdışı gezilerle kalmayıp, İngiltere’de de geziler düzenlemeye devam ediyor.

Happy Days bu kez muhteşem bir Canterbury gezisi düzenledi ve toplum tarafından oldukça yoğun ilgi gördü.

Tecrübeli firmanın başarılı Koordinatörü Çimen Hassan Canterbury gezisi hakkında gazetemize şunları söyledi:

“Canterbury’e düzenlemiş olduğumuz gezi çok yoğun bir talep gördu. 43 yıldır hizmetlerinde sınır tanımayan Happy Days Holiday, yurt dışı turlarının yanı sıra, İngiltere içi turlara da devam etmektedir.

İngiltere içi düzenlemiş olduğumuz gezi kaldığı yerden devam edecektir. Ayrıca müşterilerimize İngiltere’de ve Avrupa ülkelerinde minik sürpriz tatil paketleri sunacağız.

Sıradaki yurt dışı gezimiz ise Şubat ayında Dubai’de gerçekleşecek. Müşterilerimiz harika ve dopdolu bir Dubai turu bekliyor. Sadece Dubai ile kalmayıp, Nisan ayında İtalya, Mayıs ayında Karadeniz ve Eylül ayında Balkan turumuz olacak.”

Happy Days’in Koordinatörü Çimen Hassan, 2019 yılında uçak biletleri, paket tatilleri, araba kiralama, balayı paketleri gibi hizmetler sunmaya devam edeceğine değinerek, “Happy Days Holiday isminin markalaşması ve yarım yüzyıla ulaşmamızın nedeni, müşterilerimizin güvenini, memnuniyetini ve her şeyden önce yenilikleri ilke edinmiş bir şirket olarak öne çıkan hizmet kalitemizde çıtayı hep yükseltmemizdendir. 2019 yılında tüm müşterilerimize tam 10 taksit yapma imkanı sunuyoruz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın” dedi.

Happy Days Holiday ‘341 Green Lanes Haringay N4 1DZ’ adresinde 0208 800 3836 numarasından ulaşabilirsiniz.