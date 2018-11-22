Hackney’de evini kiralayanlar dikkat!

HACKNEY Belediyesi tarafından alınan kararla, Hackney bölgesinde evini kiralayan ev sahipleri yeni bir uygulamaya tabi tutuluyor. Alınan söz konusu karara göre, Hackney Belediyesi sınırları içerisinde evini ve dairesini kiralayan emlak sahiplerinin, ruhsat (property licensing) çıkartması gerekiyor.

İngiltere’de son yıllarda özel kira sektöründe artan denetlemeler ve kiracı haklarını öne çıkartan yeni uygulamalar göze alınınca, ev sahiplerinin evlerini kiralarken yasal çerçeve içinde yapmaları ve seçtikleri emlak acenteleri daha önem kazandı. Yanlış bilgilendirme ve yapılmayan legal işler, sorunlu kiracıları evlerinden çıkarmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor.

“GÜVENLİ VE KALİTELİ BİR EMLAK ACENTESİ İLE ÇALIŞIN”

Londra Gazete’ye Hackney Belediyesi’nin ruhsat (property licensing) uygulamasıyla ilgili bilgi veren Locus Estates (Locus Emlak Acentesi) Kiralamadan Sorumlu Yöneticisi Sergen Öztürk, evini veya dairesini kiralayan emlak sahiplerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Belediye sınırları içerisinde evini veya dairesini kiralayan emlak sahiplerinin birçoğunun uygulama hakkında bilgisi olmadığını kaydeden Öztürk, emlak sahiplerinin Locus Estates ile iletişime geçerek tüm gerekli bilgileri alabileceğini söyledi.

Öztürk, Locus Estates’in, evini veya dairesini kiralamak isteyen emlak sahiplerine gerekli evraklar konusunda yardımcı olduğunu ve ruhsat (property licensing) almak için Hackney Belediyesi ile yazışma, evrakların tamamlanması, ve bunun yanı sıra elektrik sertifikası, gaz sertifikası gibi gerekli işlemlerin tamamlanması konusunda yardımcı olduğunu ifade etti.

Belediyenin ruhsat (property licensing) uygulamasında en fazla önemsenmesi gereken konunun, güvenli ve kaliteli bir emlak acentesi ile çalışmak olduğuna değinen Locus Estates, emlak sahiplerinin Locus Estates’e Hackney ve Haringey’de bulunan ofislerinden, www.locusestates.com web adresinden ve 0207 249 2004 numaralı telefondan ulaşabileceğini kaydetti.

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre, ruhsat (property licensing) için gerekli olan evrakların 2 Aralık Pazar gününe kadar lisans başvurusunda bulunması gerekiyor. Başvuruda bulunmadan evini veya dairesini kiralayan emlak sahiplerine ise belediye tarafından sinirsiz ceza uygulanacağı duyuruldu.

Belediyenin ruhsat (property licensing) uygulaması 3 farklı şekilde uygulanıyor. Bunlar: Mandatory (HMOs), Additional ve Selective.

Mandatory (HMOs), 5 kişi veya daha fazla kişiye kiralanan emlaklar için uygulanacak. Additional, 3 veya daha fazla kişiye kiralanan emlaklar için uygulanacak. Selective ise Brownswood, Cazenove ve Stoke Newington bölgelerinde 2 veya 1 kişiye kiralanan emlaklar için uygulanacak. Her ruhsat uygulaması için farklı ücret ödenecek. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler https://hackney.gov.uk/property-licensing web adresinden yada LOCUS ESTATES’ in HACKNEY ofisini 0207 249 2004 arayip bilgi alabilirler.