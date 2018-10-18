Happy Days ile şimdi uç, sonra öde! LONDRA’NIN toplumumuz tarafından en çok tercih edilen seyahat acentelerinden biri olan Happy Days, sizlere ayağınızı yerden kesecek yeni kampanyalar sunuyor.

LONDRA’NIN toplumumuz tarafından en çok tercih edilen seyahat acentelerinden biri olan Happy Days, sizlere ayağınızı yerden kesecek yeni kampanyalar sunuyor.

‘Şimdi uç, sonra öde!’ (fly now, pay later) kampanyasını başlattıklarını duyuran firma, avantajlı uçak biletlerini ve tatil paketlerini en uygun ödeme planları ile müşterilerinin artık satın alabileceğini belirtiyor.

45 yıl gibi uzun bir süredir müşterilerine hizmet veren köklü firmanın düzenlemiş olduğu paket tatil ve turların toplumumuz tarafından da oldukça ilgi gördüğünü belirten Happy Days Koordinatörü Çimen Hassan şunları söyledi:

“KÜLTÜR TURLARINA YOĞUN İLGİ”

“Happy Days olarak başlattığımız Türkiye Kültür Turları katılan müşterilerimiz tarafından oldukça beğenildi ve ilgi gördü. Kasım Ayı turumuz Termal ve Christmas alışverişi çerçevesinde gerçekleşecek. Bu yıl, Kapadokya, Alaçatı Ot Festivali, Karadeniz ve GAP turlarını başarılı bir şekilde tamamladık. Son düzenlediğimiz GAP turunun bizim için ayrıca bir önemi vardı. Bu turumuz yardıma ihtiyacı olan çocuklarımız için sponsor olduğumuz bir tatil turu oldu. Bu konuda ayrıca mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.”

“YENİ TATİL TURLARI BAŞLIYOR”

“2019 yılı için değerli müşterilerimize birbirinden güzel tatil turları planladık. Bunlardan ilki 16 Şubat ile 24 Şubat arası gerçekleşecek Dubai turumuz. Çok keyifli geçeceğine inandığımız bu tur için rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırmayı unutmayın. Diğer turlarımız ile ilgili sürpriz duyurularımızı çok yakında sizlerle paylaşacağız.”

“FAİK BEY YENİDEN ARAMIZDA”

“Happy Days Holiday Kurucusu Faik İzzet Bey emekli olmasına rağmen bizleri kırmayıp Happy Days firmasını daha da ilerilere götürebilmek amacıyla günde birkaç saatte olsa bizimle olacak. Bu bizleri moral ve motivasyon anlamında oldukça olumlu etkiledi. Bundan sonra hep birlikte Happy Days Holiday’in büyümesine katkı sağlayacağız.”

“12 AY TAKSİT İMKANI”

“Kıbrıs için 15 Kasım’a kadar yaptığınız erken rezervasyonlarda uçak biletlerinde anında 20 pound indirim yapıyoruz. Kıbrıs tatil paketlerinde 12 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Ayrıca müşterilerimiz 7 gün araç kiralama yaptıklarında 5 gün ödeme yapabilecekler. Kaçırılmayacak fırsatlarımız ile ilgili bilgi almak için müşterilerimiz bizi arayabilirler.”

Tüm tatil rezervasyonlarınız, indirimli uçak biletlerinizi de bulabileceğiniz Happy Days Holiday tatil acentesini 341 Green Lanes, Harringay, London N4 1DZ adresinde ziyaret edebilir veya 020 8800 3836 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.