Kiracınızla sorun mu yaşıyorsunuz? Çözümü TeePee Property’de!

LONDRA’NIN uzman gayrimenkul firmalarından TeePee Emlak Yönetimi firması kiracılarıyla sorun yaşayan ev sahiplerine ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Kiracıları ile sorun yaşayan ve evlerinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan ev sahiplerine çözümler sunan TeePee Property, memnun olmadığınız eski kiracınız yerine güvenilir bir kiracıyı en kısa sürede evinize yerleştiriyor.

“SORUNLU KİRACINIZI, EVİNİZDEN ÇIKARIYORUZ”

Kiracıları ile sorun yaşayan ev sahiplerine sundukları danışmanlık hizmeti hakkında Londra Gazete’ye açıklama yapan TeePee Property Direktörü Torun Mehmet şunları söyledi:

“Özellikle Londra’da evlerini kiraya veren ev sahiplerinin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi, memnun olmadıkları, sürekli sorun yaşadıkları kiracılarını bir türlü evlerinden çıkaramadıklarını biliyoruz. Bu konuda yaşanan bu soruna çözüm olabilmek adına bu hizmeti müşterilerimize sunmaya başladık. Eğer bu tip sorunlar yaşıyorsanız TeePee Property olarak size ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Daha sonrasında tüm yasal süreç dahilinde eski kiracınızı evinizden çıkartıyor, dilerseniz en kısa sürede kendi portföyümüzdeki güvenilir kiracılardan birini yerleştiriyoruz. Bu hizmetimiz sayesinde ev sahiplerinin mağduriyetini gidermiş oluyoruz. A’dan Z’ye tüm emlak hizmetlerinde yıllardır yanında olduğumuz müşterilerimiz bu çözümümüz sayesinde rahat bir nefes alacaktır.”

‘GUARANTEED RENTAL’ HİZMETİ

Aynı zamanda sunmuş oldukları en önemli hizmetlerden bir tanesi olan ‘Guarenteed Rental’ hizmetinin de ev sahiplerinin tüm riskini üzerinden aldığına değinen Mehmet şunları ekledi:

“Guaranteed Rental, 3 ile 5 yıl arasında değişen kontratlar ile bir evin emlak şirketi tarafından ev sahibinden kiralanarak, ev sahibinin belirlediği banka hesabına aylık kira ödemesi ile mortgage kredisinin ödenmesidir. Emlakçı firma ile ev sahibi arasında yapılan kontrat mortgage kredisi ödemelerini garanti alırken, evi kiralayan üçüncü şahsın ödemelerini aksatması ya da hiç ödememesi halinde zarar gören taraf emlakçı firmalar oluyor.”

Emlak piyasasında oldukça yaygın olan bu servisin de öncülerinden biri olan TeePee Property, Kıbrıs, Türkiye, Avrupa ve Amerika’dan onlarca müşterisi ile ev sahiplerinin en güvendiği firmalar arasında.

Firmanın farklı bölgelerde bulunan kiralık ve satılık evlerine www.teepeeproperties.co.uk internet sitesi üzerinden göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için firmanın 65 Turnpike Lane London N8 0EE adresindeki ofisini ziyaret edebilir veya 020 8342 5444 numaralı telefonu arayabilirsiniz.