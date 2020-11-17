Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı

9 hours önce
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Galatasaray, milli takım arasından sonra yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıkladı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Arda Turan, korona test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray tarafından bugün yapılan açıklamada bazı futbolcuların koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Milli takım arası sonrası Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Lic Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarda yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur” ifadelerine yer verildi.

“TEDAVİ VE İZOLASYON ALTINDAYIM”

Siteden yapılan açıklamadan kısa süre sonra Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcu, “Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere…” dedi.

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