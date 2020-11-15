Yavruvatan FC evsizlere yardım eli uzattı

Yavruvatan FC ve ‘The Little Things Uk’ yardım kuruluşu , güçlerini birleştirerek şehir merkezinde evsiz insanlara yiyecek, giyecek ve barınmalarına yardım edecek eşyalar dağıttı.

Yavruvatan FC ve yardım kuruluşu güçlerini birleştirip sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olup, 14 Kasım Cumartesi günü evsiz insanlara yardım eli uzattı.

Yavruvatan FC Manejeri Abz yaptığı açıklamada, evsiz ve yardıma muhtaç insanlar için farkındalık yaratmanın önemine değindi: “Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de on binlerce insan karda kışta, yağmurda çamurda, aç ve korunmaya muhtaç şekilde başına ne geleceğini bilmeden sokaklarda yaşıyor. Koronavirüs salgını ise, İngiltere’deki evsizlerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Londra sokaklarında bir karton üzerine sığınmış, tren istasyonunda bir köşede gecesini geçiren sıcak bir eve hasret olan binlerce insan var. Çoğumuz bu çaresiz insanları görmezden geliyoruz, lakin herkes gibi onların da bir hayat hikayesi var. Hayat bazıları için çok acımasız ve zor. Son yıllarda ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin etkisiyle, evsiz kadın, erkek ve çocukların sayısı önemli ölçüde artmıştır.”