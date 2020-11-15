Hırsızlar, Harry Kane’in 100 bin pound değerindeki aracını çaldı

24 hours önce
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Tottenham’ın yıldız forveti Harry Kane’ing yaklaşık 100 bin pound değerindeki lüks Range Rover’ı çalındı. Hırsızların bir çeteye mensup oldukları ve bir süredir Kane’i takip ettikleri belirtildi. Kane, Dele Alli ve Jan Vertonghen’den sonra Tottenham’da hırsızlık mağduru olan 3. futbolcu oldu.

Londra’ya bu tür motosikletli çetelerin varlığı çok uzun süredir biliniyor ve bu çeteler genellikle futbolcuları hedef alıyor. Polis yetkililerinin Harry Kane’e hırsızların çok profesyonel olduklarını ve arabanın polis tarafından geri alınma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledikleri bildirdi.

KANE İÇİN ARABA ÖNEMLİ DEĞİL

28 yaşındaki yıldız oyuncunun ise kimsenin sağlığına bir zarar gelmemesinden dolayı mutlu olduğu ve arabanın önemli olmadığını söylediği aktarıldı. Öte yandan hırsızların arabanın kilit sistemini uzaktan bir cihazla etkisiz hale getirdikleri bilgisi verildi.

MESUT DA BENZER SALDIRIYLA KARŞILAŞMIŞTI

Hatırlanacağı üzere geçen sene yaz aylarında da Mesut Özil ve Arsenal’den takım arkadaşı Kolasinac bir Türk restoranı çıkışında silahlı bir hırsızlık çetesinin saldırısına uğramış ancak hem yara almadan hem de maddi bir zarar görmeden bu saldırıdan büyük şans eseri kurtulmuşlardı.

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