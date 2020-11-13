Liverpoollu futbolcu Salah, koronavirüse yakalandı

2 days önce
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Muhammed Salah’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Muhammed Salah’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı kaydedildi.

Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.

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