Liverpoollu futbolcu Salah, koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Muhammed Salah’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Muhammed Salah’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı kaydedildi.
Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.