Atletico Madrid’den Hakan Çalhanoğlu hamlesi

6 hours önce
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Atletico Madrid, Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun ardından bir başka Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

AS Gazetesinde yer alan habere göre Atletico Madrid, Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu’nun son durumunu sorgulamaya başladı. Başkent ekibinin Milan ile sözleşme yenileme durumuna göre Hakan Çalhanoğlu transferine ağırlık vereceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatacaklarının sinyalini vermişti fakat Kırmızı Siyahlı ekip milli yıldızla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu’nun Milan’dan 6 milyon Euro talep ettiği ve Milan’ın bu isteği reddettiği için görüşmelerin askıya alındığı belirtilmişti. İngiliz basını ise Manchester United’ın menajeri vasıtasıyla Hakan Çalhanoğlu’na haber gönderdiği ve sözleşme yenileyip yenilemeyeceği konusunda bilgi aldı. Hakan Çalhanoğlu’nun geleceğinin kısa süre içinde netleşeceği ifade edildi.

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