Mohamed Elneny, Arsenal’li menajerden övgü aldı

4 hours önce
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Arsenal’in Manchester United’ı yenmesi Londra ekibinde kötü gidişatı sonlandırırken, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Mohamed Elneny de mücadelesiyle herkesin övgüsünü kazanmayı başardı.

Maçın son anlarında yaptığı presle başta menajer Mikel Arteta olmak üzere övgüleri kazanan Mısırlı oyuncu için Arteta, “Onun enerjisi, çalışkanlığı ve bireysellik düşünmeyen bir takım oyuncusu olması beni etkilemeye devam ediyor. Zaten onunla birlikte de oynadım. o yüzden onu iyi tanıyorum” dedi ve oyuncusunu öve öve bitiremedi.

İngiliz medyası da 28 yaşındaki orta sahanın iyi oyununu görmezden gelmedi. The Sun, Manchester United galibiyetinde hayati bir rol oynadığını ileri sürdğü Elneny için , “O bunu ilk kez yapmıyor. Kiralık olarak ayrılmadan önce de hep çalışkandı” yorumunda bulundu.

Bu sezon Premier Lig’de 4 maça çıkan Elneny, tüm maçlara ilk 11 başladı ve 90 dakika da sahada kaldı.

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