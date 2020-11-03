Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır

3 hours önce
0 52 Bir dakikadan az

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere’nin Manchester United ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir’in, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız golcü Enzo Crivelli idmanda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir ise takımdan ayrı çalıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak Junior Caiçara da antrenmana katılamadı.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları geçen Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar ise takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55’te başlayacak.

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